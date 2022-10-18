Заклик Сі Цзіньпіна виграти технологічну гонитву вказує на нову хвилю інвестицій з боку держави

18 октября 2022 г., 11:35

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Як пише Reuters, заклик президента Сі Цзіньпіна до Китаю "виграти битву" в основних технологіях може означати перегляд підходу Пекіна до розвитку своєї технологічної галузі, з більшими державними витратами і втручанням, щоб протидіяти тиску США.



Досягнення самодостатності в технологіях зайняло чільне місце в повному звіті Сі про роботу, присвяченому початку з'їзду Комуністичної партії, який проводиться раз на п'ять років. Термін "технологія" в його доповіді цього разу згадувався 40 разів, порівняно з 17 цитувань у доповіді за підсумками з'їзду у 2017 році.



Хоча в доповіді не згадуються інші країни або конкретні сектори для досягнення цієї мети, вона з'явилася через кілька днів після того, як Вашингтон ввів нові масштабні правила, спрямовані на підрив зусиль Китаю з розвитку власної напівпровідникової індустрії.



Айріс Панг, головний економіст по Великому Китаю в ING, сказала, що зауваження Сі стосувалися "нагальної потреби в талантах і сприяння самодостатності в технологічному розвитку".



«Ми вважаємо, що це перегукується з американським законом CHIPS», - сказав Панг, посилаючись на американські правила. - «У зв'язку з цим витрати на дослідження в області напівпровідникових технологій повинні збільшитися. Як правило, політики виходять після таких важливих подій в Китаї».



У понеділок акції китайських інформаційно-технологічних компаній виросли більш ніж на 1%, а акції напівпровідникових компаній - на 0,7%.



У своїй промові Сі перерахував безліч галузей, в яких, за його словами, Китай досяг прориву за останнє десятиліття, включаючи великі літаки, польоти у космос, супутникову навігацію - всі вони покладаються на велику державну підтримку.



Не було згадано про напівпровідники - галузь, в яку Китай спрямував мільярди доларів державних коштів, але якій також було надано більше свободи у використанні ринкових підходів порівняно з іншими секторами.



За даними китайської інвестиційної дослідницької компанії CVInfo, венчурному капіталу було дозволено інвестувати в китайські компанії, що виробляють мікросхеми, і такі фірми отримали понад 30 мільярдів доларів у вигляді венчурних інвестицій за останні два роки. Державні компанії, що виробляють мікросхеми, також можуть вільно купувати і продавати товари і матеріали відповідно до ринкового попиту, конкуруючи з іноземною продукцією.



Але в той час, як підтримка сприяла зростанню потенційних гігантів, таких як Semiconductor Manufacturing International Corp і Yangtze Memory Technologies Co, жодна китайська компанія з виробництва мікросхем не отримала глобального домінування на найсучаснішому рівні, і сектор залишається значною мірою залежним від іноземних технологій.



У секторі також відбулися деякі дорогі невдачі. У 2017 році місцева влада в Ухані та інвестори в Пекіні вклали десятки мільярдів юанів у завод з виробництва мікросхем Wuhan Hongxin Semiconductor Manufacturing, який обіцяв виробляти 30 000 мікросхем на місяць, але у 2021 році він закрився через фінансові проблеми.



Напередодні з'їзду ряд персон, пов'язаних з національним фондом напівпровідників Китаю, який на сьогоднішній день зібрав 342,7 мільярда юанів (47,6 мільярда доларів), були поміщені під слідство за корупцію, що викликало спекуляції щодо майбутнього організації.



Аналітики Tianfeng Securities Сонг Сюетао (Song Xuetao) і Чжан Вей (Zhang Wei) в понеділок відзначили, що Сі у своєму виступі закликав Китай «побудувати абсолютно нову систему, керовану на національному рівні», для розвитку технологій, зробивши крок в сторону від того, як він закликав у 2017 році побудувати систему технологічних інновацій, яка була «заснована на підприємстві» і «заснована на ринку».



Зокрема, в секторі мікросхем, «в майбутньому може відбутися серйозна зміна моделі - від ринкової до національної», - йдеться в дослідницькому звіті.

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