Держспецзв’язку розвиватиме співпрацю з Фінляндією у сфері захисту критичної інфраструктури

4 декабря 2024 г., 12:35

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Представники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Національного агентства з надзвичайних ситуацій (NESA) Фінляндської Республіки підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері захисту критичної інфраструктури.

Документ підписано в рамках реалізації Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку, укладеної між Фінляндською Республікою та Україною у квітні цього року.

Фінляндія має багатий досвід у забезпеченні стійкості критичної інфраструктури з активним залученням приватного сектору та акцентом на державно-приватній співпраці. Водночас Держспецзв’язку може запропонувати колегам унікальний досвід захисту та забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури в умовах збройного конфлікту.

Тож тепер фахівці з питань захисту критичної інфраструктури обох країн зможуть поглибити співпрацю та активізувати роботу за такими напрямами: обмін досвідом щодо планування захисту критичної інфраструктури, в тому числі щодо методологій оцінки ризиків та виявлення загроз; науково-методична співпраця, в тому числі щодо впровадження системи планування та удосконалення планів захисту критичної інфраструктури на національному, регіональному та об‘єктовому рівнях; проведення спільних семінарів та тренінгів у сфері захисту критичної інфраструктури для обміну передовими практиками; підтримка у розробці нормативно-правових актів, в тому числі при впровадженні найкращих практик та вимог європейського законодавства (Директива ЄС 2022/2557 CER (The Critical Entities Resilience Directive).

Також сторони домовилися про створення спільного Плану дій, що є наступним етапом співробітництва в рамках укладеного Меморандуму.

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