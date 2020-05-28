Safetica 9.6 повысит безопасность удаленной работы сотрудников

28 мая 2020 г., 12:45

0

Tweet

Компания Eset представляет новую версию Safetica – DLP-решения для предотвращения утечек данных. В новой версии Safetica 9.6 был добавлен ряд важных функций для обеспечения ИБ во время удаленной работы. В частности, благодаря новым усовершенствованиям теперь решение обеспечивает улучшенную защиту передачи данных с удаленных устройств, а также позволяет следить за настроением сотрудников.

Напоминаем, что компания Safetica входит в Eset Technology Alliance, который создан для обеспечения всесторонней защиты данных пользователей.

Одной из основных новинок версии 9.6 стало расширение функционала политик DLP для защиты передачи файлов с удаленных рабочих столов. Также теперь пользователи могут самостоятельно классифицировать файлы, благодаря новой встроенной классификации данных и комбинировать классификации для политик DLP. Кроме этого, в WebSafetica теперь доступен новый еженедельный и ежемесячный отчет об удаленной работе.

Кроме очевидных преимуществ, удаленный режим работы создает и определенные проблемы, в частности осложнение коммуникаций между сотрудниками, а также увеличение времени на получение обратной реакции. Для решения этих проблем в последней версии DLP-системы было добавлено новый отчет о рабочей деятельности, который позволяет получить всесторонний обзор данных компании и быстро обнаружить возможные проблемы. Кроме этого, в Safetica Mobile появилась функция Team Mood, которая позволяет оставаться на связи со своими работниками и отслеживать их настроения.

Работа из дома предполагает нахождение рабочих устройств вне офиса, или вообще использование личных устройств сотрудников. Поэтому для информационной безопасности при удаленной работе можно использовать Safetica Device Control, которая теперь доступна и на устройствах macOS. Кроме этого, в новом поколении Safetica Mobile, в которую теперь интегрирован с Android Enterprise Mobile Management, реализована возможность отделять персональные данные работников от рабочих файлов на мобильных устройствах.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации