Aruba расширила семейство коммутаторов Instant On

28 мая 2020 г., 12:14

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Компания Aruba, являющаяся дочерним предприятием HPE, объявила о расширении линейки Aruba Instant On, включив в нее коммутаторы новой серии, которые, как отмечается, позволяют малым предприятиям развернуть единую высокоскоростную сеть, простую в настройке, управлении и обслуживании.



Производитель заявил, что новые коммутаторы Aruba Instant On 1930 легко интегрируются с существующими точками доступа Aruba Instant On и могут централизованно управляться с помощью мобильного приложения Instant On, вне зависимости от того, будут ли они развернуты для обеспечения непрерывности ведения бизнеса или проекта по модернизации сети.



Сегодня требовательность пользователей к надежности и безопасности сети не зависит от размера компании — будь то крупная международная сеть или небольшой местный бизнес. Именно поэтому малый бизнес сталкивается с чрезмерным давлением, так как часто не имеет ресурсов, чтобы содержать ИТ-персонал в штате для решения сетевых проблем. Эта проблема еще более усугубляется, когда возникают неожиданные кризисы — такие, как недавняя глобальная пандемия. Требования социального дистанцирования определенным образом меняют модель делового взаимодействия, переходя от преимущественно личного взаимодействия к взаимодействию только в режиме онлайн, что может привести к колебаниям нагрузки на сети. По данным SMB Group, «71% предприятий малого и среднего бизнеса уже перевели деятельность из реального мира в виртуальный, а 16% планируют это сделать».



Как и крупные организации, малые предприятия озабочены надежностью, безопасностью и расходами на инфраструктуру, но в то же время им не хватает персонала для комплексного управления или настройки сети. Динамически меняющиеся требования к связи и пропускной способности делают простоту эксплуатации критически важным фактором при выборе сетевого решения. По заверению производителя, для решения этих проблем Aruba Instant On предлагает унифицированное управление всеми сетевыми услугами, единую архитектуру как для коммутаторов, так и для точек доступа и инновационное мобильное приложение для простой настройки, мониторинга и управления всей сетью.



Новая серия коммутаторов Instant On 1930 обеспечивает



улучшенный PoE+ на всех портах для питания ряда устройств Internet of Things;

гибкие конфигурации с 8, 24 или 48 портами 1GbE с PoE и высокоскоростным подключением 10G;

выбор варианта управления;

возможность управления из облака с помощью мобильного приложения или через веб-браузер;

локальный GUI интерфейс;

ограниченная пожизненная гарантия для обеспечения максимальной защиты инвестиций.



Компания Aruba в сотрудничестве с NordVPN, поставщиком надежных решений в области онлайн-безопасности, насчитывающим более 12 миллионов пользователей по всему миру, предложит VPN-сервисы пользователям Aruba Instant On. Добавление NordVPN к сети Aruba Instant On требует всего нескольких простых шагов и не требует специальных знаний в области ИТ, что позволяет сотрудникам удаленно получать доступ к конфиденциальным бизнес-данным, когда они работают удаленно.

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