OneWeb запустит еще 48 тыс. спутников

28 мая 2020 г., 13:25

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Глобальная коммуникационная компания OneWeb направила запрос в Федеральную комиссию по связи США (FCC) об увеличении количества спутников в своей группировке до 48 тыс.. Большее количество спутников позволит OneWeb обеспечить гибкость в удовлетворении растущих потребностей в подключении.



Стоит отметить, что в марте, под влиянием ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, OneWeb была вынуждена подать заявление о банкротстве в соответствии с Главой 11 Кодекса о банкротстве США. В настоящий момент компания продолжает процесс реструктуризации и продажи.



Но при этом, как подчеркивают в компании, глобальные ограничения, введенные в результате пандемии коронавирусной инфекции, подчеркнули важность качественной и бесперебойной широкополосной связи для экономики, бизнеса и общества в целом. Спутниковые группировки на низкой околоземной орбите способны предоставлять связь в самых отдаленных и труднодоступных районах, а также в стратегически важных местах, таких как Арктика, для обеспечения охраны и безопасности, удовлетворения нужд правительства, а также других потребительских сегментов, которым необходима устойчивая высокоскоростная связь с низкой задержкой сигнала.



В 2017 году OneWeb стала первой низкоорбитальной спутниковой группировкой, получившей одобрение на предоставление услуг связи в США в рамках первого этапа лицензирования FCC для систем Ku/Ka-диапазона. С тех пор OneWeb добилась значительных успехов в создании своей системы, успешно запустив на сегодняшний день 74 спутника, и развернув существенную часть наземной инфраструктуры. В августе 2019 года система OneWeb удовлетворила требования Международного союза телекоммуникаций (ITU) и успешно реализовала свои права на использование глобального приоритетного спектра в Ku- и Ka-диапазоне. Новый запрос, связанный отчасти с объявлением FCC о втором этапе обработки для систем Ku/Ka-диапазона, направляется с целью актуализировать существующее разрешение, выданное OneWeb Соединенными Штатами, и привести его в соответствие с новейшими системными спецификациями, а также увеличить количество спутников в группировке.



«Мы всегда считали, что низкоорбитальные спутники должны быть частью конвергентной стратегии широкополосных сетей, чтобы позволить прогрессивному бизнесу и государственным структурам обеспечить столь необходимую надежную связь, предложить больше путей к 5G и стать ближе к IoT будущему. Это значительное расширение группировки OneWeb обеспечит долгосрочную гибкость и гарантирует нашу готовность к удовлетворению растущего спроса и грядущим технологическим переменам», заявил Адриан Стекель, генеральный директор OneWeb.

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