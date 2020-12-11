Рынок Ethenet-коммутаторов сохраняет рост

11 декабря 2020 г., 16:35

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Объем мирового рынка Ethernet-коммутаторов в третьем квартале 2020 г. увеличился на 1,9% «YoY», достигнув 7,45 млрд долл.

Аналитики IDC отметили высокий рост спроса со стороны операторов гипермасштабируемых ЦОД, облачных провайдеров, коммуникационных сервис-провайдеров, активно инвестировавших в новые технологические платформы для поддержания возросшего спроса на представляемые услуги в разгар пандемии COVID-19.

Наиболее востребованными оставались высокоскоростные платформы. Так, поставки в сегменте коммутаторов 100Gb выросли на 34,9% «YoY», до 7,5 млн портов. Выручка увеличилась на 23,2%, до 1,73 млрд долл. При росте количества портов на 51,2%, сегмент 25Gb нарастил выручку на 58,6%, до 746,7 млн долл. В сегменте 10Gb при росте поставок на 26,0%, выручка увеличилась лишь на 0,9%. Тем не менее, в денежном выражении за этим сегментом остается свыше четверти (26%) рынка. Направление 1Gb выросло в поставках на 1,3%, однако просело в доходах на 10,0%.

В то же время, мировой рынок маршрутизаторов для корпоративных заказчиков и сервис-провадйеров сократил выручку на 2,0%, до 3,67 млрд долл. Причем, сервис-провадйеры обеспечили львиную долю (77,2%) выручки.

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