Рост рынка конвергентных систем превысил 4%

23 марта 2020 г., 10:25

В четвертом квартале года мировой рынок конвергентных систем вырос в денежном выражении на 1,1% "YoY", – сообщает IDC. Общий объем выручки достиг 4,2 млрд долл.



Сертифицированные референсные системы и интегрированная инфраструктура сгенерировала выручку в размере 1,3 млрд долл. Несмотря на спад в размере 18,5% "YoY", за сегментом остается почти треть (30,7%) общей выручки рынка.

Направление интегрированных платформ выросло на 0,1%, до 620 млн долл. (14,8% рынка).

Выручка от поставок гиперконвергентных систем увеличилась на 17,2%, до 2,3 млрд долл., что соответствует 54,5% общей выручки рассматриваемого рынка.



Dell Technologies упрочила лидерство - за год подконтрольная доля расширилась до до 33,3%.

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