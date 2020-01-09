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Рост рынка игровых мониторов достиг 57%

9 января 2020 г., 16:25
Рост рынка игровых мониторов достиг 57%

По информации TrendForce, в 2019 г. на мировой рынок поставлено свыше 8,5 млн игровых (частота развертки свыше 100 Гц) мониторов. Результат 2018 г. удалось улучшить на 57%. Прогнозируется, что высокая позитивная динамика рынка сохранится и по итогам нынешнего года — объем поставок возрастет до 11-12 млн устройств.

К уже имеющимся крупным игрокам в лице SDC, LGD, AUO, Innolux и BOE, в прошлом году присоединились CSOT и CEC Panda, что уже положительно отразилось на ценовом факторе панелей и снижении конечной розничной цены устройств.

С учетом высокого интереса к изогнутым моделям значительно возрос спрос на VA-панели. Такие бренды, как AOC/Philips, Samsung и MSI нарастили присутствие в этом сегменте. Благодаря улучшению времени отклика в панелях IPS последние все чаще стали находить применение в игровых мониторах. Их доля в общих поставках способна увеличиться с 10% в 2019 г., до 15-20% по итогам 2020 г.


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