Bosch инвестирует 100 млн. евро в ИИ-кампус и намерена подготовить 20 тыс. специалистов в области ИИ

9 января 2020 г., 15:57

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Компания Bosch стремится стать лидером в области использования ИИ и намерена инвестировать заметные бюджеты в развитие этой технологии.



“Начиная с 2025 года каждый продукт Bosch будет либо содержать искусственный интеллект, либо будет разработан или произведен с его помощью», заявил член правления Bosch Михаэль Болле. Ожидается, что объем мирового рынка применения ИИ в этот период составит 120 млрд. долл., что в 12 раз больше, по сравнению с 2018 г.. Bosch планирует использовать этот потенциал: каждый год компания год инвестирует 3,7 млрд евро в разработку программного обеспечения и в настоящее время задействует более 30 000 инженеров-программистов и 1 000 сотрудников, работающих в области ИИ.



Кроме того, Bosch создала комплексную программу обучения. «В ближайшие два года мы планируем подготовить около 20 000 наших сотрудников к работе с ИИ, – объясняет Болле. – Мы должны инвестировать не только в искусственный интеллект, но и в человеческий». Программа состоит из тренингов на трех уровнях – для менеджеров, инженеров и разработчиков ИИ – и включает в себя руководство по ответственному использованию этой технологии. С этой целью Bosch разработала свой собственный набор принципов по работе с ИИ, с учетом вопросов безопасности и этики. Опираясь на эти принципы и собственный опыт, компания собирается выстраивать доверительные отношения как с клиентами, так и партнерами: «Любой, кто усвоил этические и технические принципы, знает, насколько важна безопасность и суверенитет данных, – говорит Болле. – В каком-то смысле в цифровом мире доверие – это важное качество продукта».



По мнению специалистов Bosch, в будущем ключевой областью экспертизы станет индустриальное применение искусственного интеллекта. «Мы хотим использовать силу искусственного интеллекта не для создания моделей человеческого поведения, а для совершенствования технологий на благо людей, – говорит Болле. –По этой причине промышленный ИИ должен быть безопасным, надежным и объяснимым». Это означает, что люди всегда должны сохранять контроль, будь то на улице, дома или на производстве”.



Как пионер в разработке систем безопасности водителя, таких как ABS, ESP и блоков управления подушками безопасности, компания уже доказала, что надежные механизмы приносят пользу людям. ИИ может сделать системы помощи водителю еще более эффективными и интеллектуальными: например, при автономном вождении ИИ-камера Bosch распознает частично скрытых пешеходов, а автоматический помощник аварийного торможения реагирует еще более надежно. Bosch создает технологию обучения, которая «Разработана для жизни».



Инновации требуют инвестиций. В дополнение к расходам на разработку программного обеспечения, Bosch по всему миру инвестирует в кадры и в центры компетенций. Например, компания выделила 100 млн евро на строительство нового ИИ-кампуса в немецком городе Тюбинген. Переезд в новый исследовательский комплекс запланирован на конец 2022 года. Он объединит 700 специалистов в области ИИ из Bosch, сторонних стартапов и государственных исследовательских учреждений и предоставит им пространство для плодотворного обмена знаниями между ИТ-специалистами Кибер-долины (CyberValley). Bosch является одним из основателей Кибер-долины, созданной в 2016 году. Это совместное исследовательское предприятие объединяет партнеров из промышленности, научных кругов и правительства для продвижения исследований в области ИИ и быстрой передачи результатов в реальное промышленное применение.



Кроме того, Центр искусственного интеллекта Bosch (BCAI) имеет семь филиалов по всему миру, включая два, расположенных в США: в Саннивейле, Калифорния, и Питтсбурге, Пенсильвания. Более 250 ИИ-специалистов работают в BCAI над 150 проектами в таких областях, как мобильность, производство, умный дом и сельское хозяйство.

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