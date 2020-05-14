Новый президент Netapp, ветеран Microsoft, сделает ставку на облака

14 мая 2020 г., 16:45

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Компания Netapp объявила о назначении Сезара Сернуды (César Cernuda) президентом компании.



Как отмечается, Сернуда вступит в должность в июле 2020 г., его непосредственным руководителем станет генеральный директор Джордж Куриан (George Kurian).



В Netapp Сернуда возглавит работу по выводу продуктов и решений на рынок, включая продажи, маркетинг, обслуживание и поддержку. Ранее он работал в Microsoft, где занимал должность президента компании по Латинской Америке и вице-президента Microsoft Corporation. В этой компании Сезар проработал 23 года.



Подчеркивается, что Сезар Сернуда имеет значительный опыт в области управления трансформацией бизнеса, создания эффективных команд, а также успешного продвижения облачных решений. В должности президента Netapp Сернуда будет отвечать за развитие структуры компании и стратегию вывода продуктов на рынок. Также перед ним поставлена задача - добиться роста благодаря трансформации подхода к заказчикам и поиску новых возможностей для развития бизнеса, особенно в сфере облачных решений.



Современные технологии и высокий темп появления цифровых инноваций создали для компаний новые возможности работы с заказчиками. Чтобы в полной мере воспользоваться этими возможностями, Netapp объединит под руководством Сернуды подразделения по маркетингу, продажам, обслуживанию и поддержке, создав интегрированную, глобальную организацию по выводу продуктов на рынок.



«Мы хотим качественно преобразить нашу стратегию по облакам и ПО, и опыт Сезара в области трансформации крупных мировых компаний поможет Netapp укрепить лидирующие позиции в области управления данными в облаках и привнести дополнительную ценность для наших акционеров, — заявил Джордж Куриан — Я рад приветствовать столь квалифицированного руководителя. С нетерпением жду, когда он сможет поделиться с командой своим стремлением к высоким результатам, навыками по созданию эффективных команд, а также опытом успешного продвижения облачных решений, что поможет нам развивать нашу стратегию по выходу на рынок, учитывая все изменения клиентского ландшафта».



«По мере того, как все больше компаний в Европе, Африке и на Ближнем Востоке внедряют облачные сервисы и сервисы управления данными, Netapp готов помочь своим заказчикам и партнерам сориентироваться в цифровой трансформации, — сказал Сернуда. — Ключевые вендоры гиперскейлеров выбирают технологии Netapp для поддержки своих клиентских предложений. Я верю, что это один из лучших примеров трансформации Netapp в cloud-first организацию. С нетерпением жду возможности помочь и поддержать заказчиков и партнеров в управлении и защите одного из самых важных активов — данных».

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