Стартап NextMind разработал интерфейс мозг/компьютер

8 января 2020 г., 16:25

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Французский стартап NextMind приехал на нынешнюю выставку Consumer Electronics Show (CES) с устройством, которое в реальном времени преобразует сигналы зрительной коры головного мозга в цифровые команды.

Интерфейсное устройство это небольшой диск весом всего 60 грамм, крепящийся к затылку. Он снабжён восемью электродами, служащими для детектирования электрической активности мозга.

«Мы довольно неплохо понимаем, как работает мозг, и в частности, как работают визуальное осознание, восприятие, внимание, — сказал генеральный директор NextMind Сид Куидер (Sid Kouider). — Это позволило нам изобрести новый подход, который мы называем цифровой нейросинхронностью... Мы декодируем не намерение как таковое, но признаки этого намерения».

Фокусирование взгляда на определённом объекте создаёт характерный отклик в зрительной коре. Нейросинхронизм между объектом и соответствующими мозговыми волнами затем используется для преобразования визуального внимания в компьютерные команды.

Шлем NextMind перед началом применения нуждается в калибровке ПО для настройки на пользователя — генерирование индивидуального нейропрофиля занимает несколько минут. Впоследствии, алгоритмы искусственного интеллекта улучшают точность функционирования интерфейса мозг/компьютер: чем дольше он используется, тем лучше работает.

Куидер заявил, что главным ограничивающим фактором сейчас является аппаратное обеспечение, однако, компания работает над тем, чтобы сделать свое устройство ещё более точным.

NextMind также сообщила в Лас-Вегасе, что ряд избранных разработчиков уже в январе получат инструментарий для создания приложений, использующих это устройство. После короткого оценочного периода, во второй половине 2020 года, начнётся вторая волна поставок оборудования для разработчиков, зарегистрировавшихся в списке ожидания.

Компания считает, что её технология может найти применение в очках дополненной реальности, а также в самоуправляемых автомобилях — для контроля пассажирами функций комфорта внутри салона.

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