Ринок датчиків зображення для смартфонів впав на 5% у першому півріччі

25 октября 2022 г., 14:05

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Згідно зі звітом служби Strategy Analytics Handset Component Technologies "Частка ринку датчиків зображення для смартфонів у другому кварталі 2022 року: попит продовжує слабшати", загальний дохід світового ринку датчиків зображення для смартфонів склав 6,4 млрд дол.



Це дослідження Strategy Analytics показує, що ринок датчиків зображення для смартфонів пережив спад більш ніж на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в першому півріччі 2022 року. Sony Semiconductor Solutions захопила перше місце з часткою доходу в 44%, за нею йдуть Samsung System LSI та OMNIVISION в цей період.



Sony, Samsung і OMNIVISION захопили майже 83% доходу на світовому ринку датчиків зображення для смартфонів. Що стосується багатокамерних додатків для смартфонів, то частка датчиків зображення для додатків глибинної і макрозйомки впала до 26%, в той час як частка датчиків для надширококутних додатків підскочила до 20%.



«На ринку датчиків зображення для смартфонів спостерігалося уповільнення темпів впровадження багатокамерних пристроїв через зниження попиту на смартфони і запасів в ланцюжку поставок клієнтів протягом цього періоду. Компанія Sony збільшила свою частку на ринку завдяки партнерству з провідними виробниками смартфонів, що випускають великогабаритні датчики зображення з високою роздільною здатністю. Крім того, Samsung продовжувала лідирувати за попитом на продукцію з високою роздільною здатністю, поставляючи клієнтам рішення 200 Мп, а Omnivision зазнала втрати частки через перебої в роботі з клієнтами в Китаї, викликані пандемією», підкреслив Джеффрі Метьюз (Jeffrey Mathews), старший аналітик Strategy Analytics.



«Оскільки імпульс попиту продовжує знижуватися, очікується, що OEM-виробники будуть використовувати можливості позиціонування смартфонів з висококласними і преміальними можливостями обробки зображень. Поява флагманських смартфонів з камерами високої роздільної здатності забезпечує короткострокове поліпшення ринку датчиків зображення для смартфонів», наголосив Стівен Ентвістл (Stephen Entwistle), віце-президент практики стратегічних технологій в Strategy Analytics.

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