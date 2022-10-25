Чипи Processing-in-memory від Samsung змогли подвоїти продуктивність карти GPU-прискорювача AMD

25 октября 2022 г., 14:35

0

Tweet

Як повідомляє «Business Korea», компанії Samsung Electronics вдалося продемонструвати продуктивність рішення processing in memory (PIM), встановивши її на карту прискорювача графічного процесора від AMD.



Під PIM мається на увазі інтеграція процесора з оперативною пам'яттю на одному кристалі. Очікується, що ця технологія буде сприяти підвищенню продуктивності сисем у завджаннях штучного інтелекту.



Samsung оголосила 20 жовтня, що їй вдалося оснастити графічний прискорювач MI-100, від AMD чіпом HBM-PIM.



Начебто чіп HBM-PIM зміг подвоїв продуктивність карти GPU-прискорювача AMD і скоротив енергоспоживання в середньому приблизно на 50% в порівнянні з іншими прискорювачами без цього рішення, заявили в Samsung Electronics. Річне енергоспоживання графічного прискорювача, оснащеного HBM-PIM, таким чином може знизитися приблизно на 2100 ГВт-год.



«Технологія HBM-PIM - це перше в індустрії індивідуальне рішення для пам'яті для величезного сектора АІ, - наголосив Пак Чул-Мін (Park Chul-min), керуючий директор Samsung Electronics. «Ми інтегруємо технологію HBM-PIM з рішеннями CXL-PNM за допомогою інтегрованого процесу стандартизації програмного забезпечення».

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада