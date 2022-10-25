Чипи Processing-in-memory від Samsung змогли подвоїти продуктивність карти GPU-прискорювача AMD

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Як повідомляє «Business Korea», компанії Samsung Electronics вдалося продемонструвати продуктивність рішення processing in memory (PIM), встановивши її на карту прискорювача графічного процесора від AMD.
Під PIM мається на увазі інтеграція процесора з оперативною пам'яттю на одному кристалі. Очікується, що ця технологія буде сприяти підвищенню продуктивності сисем у завджаннях штучного інтелекту.
Samsung оголосила 20 жовтня, що їй вдалося оснастити графічний прискорювач MI-100, від AMD чіпом HBM-PIM.
Начебто чіп HBM-PIM зміг подвоїв продуктивність карти GPU-прискорювача AMD і скоротив енергоспоживання в середньому приблизно на 50% в порівнянні з іншими прискорювачами без цього рішення, заявили в Samsung Electronics. Річне енергоспоживання графічного прискорювача, оснащеного HBM-PIM, таким чином може знизитися приблизно на 2100 ГВт-год.
«Технологія HBM-PIM - це перше в індустрії індивідуальне рішення для пам'яті для величезного сектора АІ, - наголосив Пак Чул-Мін (Park Chul-min), керуючий директор Samsung Electronics. «Ми інтегруємо технологію HBM-PIM з рішеннями CXL-PNM за допомогою інтегрованого процесу стандартизації програмного забезпечення».
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