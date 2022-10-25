Microsoft розпочала продаж пристрою на базі Arm для розробників Windows

25 октября 2022 г., 13:15

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Компанія Microsoft офіційно представила Windows Dev Kit 2023 - пристрій на базі Arm, створений «розробниками Windows для розробників Windows».



Наголошується, Windows Dev Kit 2023 створений, щоб допомогти розробникам легко та ефективно створювати додатки для Windows для Arm. Цей пристрій було анонсовано як "Project Volterra" на Build у травні 2022 року.



З Windows Dev Kit 2023 розробники зможуть перенести весь процес розробки додатків на один компактний пристрій, що надає їм все необхідне для створення додатків Windows для Arm.



Windows Dev Kit 2023 працює на обчислювальній платформі Snapdragon 8cx Gen 3 і використовує Qualcomm Neural Processing SDK. Цей пристрій має 32 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач 512 ГБ. Система має набір інтерфейсів: вбудований Wi-Fi 6, фізичний Ethernet, 3x USB-A та 2x USB-C, а також порт Mini Display для легкого та гнучкого підключення до пристроїв, дисплеїв та мереж. Також можна підключати до 3 зовнішніх моніторів одночасно, включаючи 2 з роздільною здатністю 4K 60 Гц, що забезпечує весь екранний простір, необхідний більшості розробників.



Головна ціль випуску Windows Dev Kit 2023 - помітно стимулювати розробку додатків для платформи Windows on Arm.



Windows Dev Kit 2023 вже доступний до замовлення на 8 ринках ха ціною 599 дол.

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