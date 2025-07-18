TrendForce: ціни на мобільну DRAM зростають, а дефіцит LPDDR4X прискорює перехід на LPDDR5X

18 июля 2025 г., 11:35

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Світовий ринок смартфонів стикається з несподіваним зростанням цін на мобільну пам'ять LPDDR4X, що змушує виробників прискорювати перехід на новіше покоління – LPDDR5X. За останніми дослідженнями TrendForce, великі корейські та американські постачальники пам'яті планують значно скоротити або навіть припинити виробництво LPDDR4X у 2025 та 2026 роках, створюючи невідповідність між попитом та пропозицією.

Аналітики TrendForce зазначають, що "смартфонні бренди наростили закупівлі LPDDR4X, щоб уникнути збоїв у виробництві, спричинених дефіцитом поставок, і цей сплеск попиту є основним рушієм нещодавнього зростання контрактних цін". Оскільки провідні постачальники скорочують виробництво продуктів старого покоління, посилення дефіциту LPDDR4X є неминучим. TrendForce прогнозує, що тенденція до зростання цін зберігатиметься щонайменше до початку 2026 року, і ситуація полегшиться лише тоді, коли LPDDR5X набере обертів у впровадженні.

Незважаючи на постійний прогрес у розвитку пам'яті та виробничих процесів, багато мобільних процесорів початкового рівня досі не оновили свої технологічні вузли і підтримують лише LPDDR4X. Хоча деякі чіпи середнього та низького цінового сегменту сумісні як з LPDDR4X, так і з LPDDR5X, бренди історично віддавали перевагу LPDDR4X через цінові міркування та значні виробничі потужності китайських постачальників пам'яті, часто підтриманих державними субсидіями.

Тепер, коли доступність LPDDR4X зменшується, бренди пріоритетно займаються валідацією LPDDR5X для сумісних моделей. Проте, для широкого спектру бюджетних пристроїв, таких як смартфони з 4G-процесорами, впровадження LPDDR5X залишається обмеженим через проблеми сумісності. Широкомасштабний перехід на LPDDR5X, ймовірно, вимагатиме ширших галузевих змін, таких як перехід на 5G-платформи.

TrendForce зазначає, що LPDDR4X все ще, за прогнозами, становитиме близько 42% від загального обсягу біт-виходу мобільної DRAM у 2025 році, тоді як решту займатиме LPDDR5X. Однак зростаючий попит на LPDDR4X, у поєднанні з прогнозованим двозначним річним зниженням біт-виходу до 2026 року, посилює дисбаланс попиту та пропозиції та ще більше піднімає ціни. В результаті, ціновий розрив між LPDDR4X та LPDDR5X стрімко скоротився у третьому кварталі 2025 року, і "зворотна тенденція в ціноутворенні може з'явитися у наступних кварталах".

Передбачається, що з покращенням поставок LPDDR5X у 2026 році контрактні ціни на неї впадуть нижче, ніж на LPDDR4X, що стане додатковим стимулом для брендів здійснити перехід. Прискорення валідації LPDDR5X та галузеві оновлення стануть ключовими для зменшення залежності від LPDDR4X.

TrendForce також вказує, що нещодавній сплеск цін на LPDDR4X створює значний ціновий тиск на продукти смартфонів середнього та низького цінового сегменту, змушуючи деякі бренди взагалі виходити з бюджетного ринку. У відповідь на потенційні перебої з поставками та побоювання щодо прибутковості, бренди, ймовірно, коригуватимуть роздрібні ціни та ринкові стратегії. Ці події можуть вплинути на загальну ефективність продажів смартфонів.

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