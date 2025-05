HPE переосмислює безпеку хмарних обчислень за допомогою розширених рішень для мереж з нульовою довірою і приватних хмарних операцій

30 апреля 2025 г., 17:35

Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про розширення лінійки мережевих рішень HPE Aruba Networking і хмарних рішень HPE GreenLake, які допоможуть підприємствам модернізувати безпечне під'єднання та гібридні хмарні операції завдяки поєднанню багаторівневих підходів і підходів із нульовою довірою для захисту від загроз. До нових розширень належать:



- Нові можливості хмарного управління доступом HPE Aruba Networking Central, які прискорюють процес забезпечення безпеки нульової довіри корпоративного рівня, розглядаючи користувачів, пристрої та додатки як потенційні загрози доти, доки вони не будуть перевірені, використовуючи надійні можливості політик для посилення захисту.



- HPE Private Cloud Enterprise пропонує нову диференційовану систему безпеки з адаптацією до загроз, яка підтримує відповідність закону про стійкість цифрових операцій (DORA) і тимчасово відключається від публічного інтернету при виявленні мережевих загроз.



- Нові послуги з кібербезпеки від HPE, які оптимізують розробку та реалізацію стратегій безпеки для суверенних хмар і штучного інтелекту.



«Зі зростанням впровадження додатків штучного інтелекту, заснованих на даних, організації стикаються з більш складними погрозами в будь-якому місці зберігання, захоплення або передавання даних», - говорить Філ Моттрам (Phil Mottram), EVP і генеральний директор HPE Aruba Networking. «Рішення HPE в галузі безпеки забезпечують передовий захист, допомагаючи організаціям знизити ризики, захиститися від атак і підвищити стійкість».



Додаткові інновації HPE охоплюють новий центральний контроль мережевого доступу (NAC) HPE Aruba Networking, тепер із точними хмарними засобами управління доступом, які допомагають підприємствам просувати ініціативи універсального мережевого доступу з нульовою довірою (universal ZTNA), даючи змогу ІТ-департаментам легше визначати та застосовувати політики на основі ролей для визначення доступу користувачів і пристроїв. Ці нові можливості хмарної безпеки доповнюють наявні функції HPE Aruba Networking Central, як-от система виявлення вторгнень (IDS) і система запобігання вторгненням (IPS), а також спостережуваність на основі штучного інтелекту і мікросегментація для зниження впливу потенційних проломів.



Нові функції безпеки від HPE Aruba Networking охоплюють:



- Покращений менеджер політик для нового HPE Aruba Networking Central NAC підвищує точність політик доступу - наприклад, від додатка до ролі, від ролі до підмережі та від ролі до ролі - в усій мережі, забезпечуючи застосування детальніших політик, ніж раніше, гарантуючи послідовну безпеку та відповідність вимогам від кордону до хмари.



- Тісніша інтеграція між HPE Aruba Networking Central і HPE OpsRamp розширює можливості спостереження за сторонніми пристроями завдяки розширенню можливостей вбудованого моніторингу пристроїв сторонніх виробників, як-от Cisco, Arista і Juniper Networks. Нові можливості HPE Aruba Networking Central з профілювання, класифікації та оцінки ризиків застосунків дають підприємствам можливість встановлювати політики доступу до застосунків на основі переваг щодо ризиків.



- Нові функції HPE Aruba Networking EdgeConnect SD-WAN охоплюють нові можливості SASE для тіснішої інтеграції з HPE Aruba Networking SSE і нові можливості адаптивного захисту від DDoS, які використовують машинне навчання для динамічного налаштування механізмів захисту від DDoS у режимі реального часу. Крім того, кожен клієнт ZTNA отримує безоплатну ліцензію на HPE Aruba Networking Private Edge.



- HPE Aruba Networking SSE тепер включає високодоступне і високопродуктивне комірчасте підключення для високотехнологічної інтелектуальної маршрутизації між глобальними точками присутності (PoP), яка підвищує надійність і відмовостійкість і призначена для забезпечення нульового часу простою. Сітчасте під'єднання динамічно спрямовує трафік оптимальним шляхом, забезпечуючи безпечні альтернативні шляхи передавання даних і автоматичне оброблення відмов для забезпечення безперебійної та постійної безпеки, не вимагаючи втручання ІТ-відділів підприємств.



Щоб допомогти підприємствам захиститись від нових загроз кібербезпеці та відповідати новим нормативним вимогам, нові можливості HPE GreenLake відображають постійне прагнення підвищити безпеку, збільшити операційну стійкість, спростити дотримання нормативних вимог та знизити ризики, щоб надати підприємствам конкурентну перевагу. Ці нові можливості ґрунтуються на комплексному підході HPE до кібербезпеки та захисту даних, включаючи рішення, орієнтовані на дані, за допомогою програмного забезпечення HPE Zerto та пристрої резервного копіювання та відновлення HPE StoreOnce.



- HPE Private Cloud Enterprise пропонує нову систему безпеки з адаптацією до загроз, яка тимчасово відключається від публічного інтернету при виявленні мережних загроз. Ця диференційована можливість діє як «цифровий автоматичний вимикач» та ізолює критично важливі дані, операції та інфраструктуру, зводячи до мінімуму потенційний вплив. Система безпечно пере підключається, коли загроза мине, забезпечуючи безперервність бізнесу та надійний динамічний захист. Нове рішення в галузі безпеки відповідає ключовій вимозі DORA та його впливу на підприємства фінансового сектора.



- Управління хмарою з Air-Gapped для суверенних середовищ та приватних хмар тепер доступне у HPE Private Cloud Enterprise. HPE Private Cloud Enterprise з управлінням повітрям надає клієнтам з регульованих галузей та урядовим організаціям можливість керувати хмарою на місці без підключення до зовнішньої мережі. На відміну від пропозицій публічних хмар, HPE Private Cloud Enterprise з управлінням повітрям надається персоналом HPE, який пройшов перевірку на безпеку, і забезпечує можливість безстрокового управління повітрям без підтвердження доступу до зовнішньої хмарної платформи. Майбутня підтримка дозволить підприємствам запускати хмарні робочі навантаження на базі Kubernetes з управлінням повітрям.



- Нові послуги HPE з кібербезпеки для суверенної хмари надають послуги експертів з кібербезпеки, які оцінюють, впроваджують та інтегрують рішення щодо суверенної безпеки в систему ризиків підприємства, щоб забезпечити відповідність нормативним вимогам та операційний контроль.



- Нові послуги HPE з кібербезпеки, орієнтовані на AI, допомагають підприємствам впроваджувати AI в умовах надійного управління, контролю ризиків та дотримання нормативних вимог та перетворюють їх операції з кібербезпеки на високотехнологічні операції із забезпечення безпеки, які прогнозують та запобігають традиційним і новим атакам з використанням AI.



- HPE пропонує уніфіковану спостерігальність та виявлення загроз у режимі реального часу, що підвищує продуктивність системи та кіберстійкість завдяки загальнодоступній інтеграції OpsRamp та CrowdStrike.



Зазначається, що на конференції RSA 2025 виповнюється рік з моменту підписання компанією HPE угоди CISA Secure by Design, і HPE продовжує досягати значного прогресу в реалізації своєї комплексної концепції безпеки від кордону до хмари. На додаток до більш ніж 2200 елементів контролю безпеки в HPE GreenLake компанія HPE впроваджує систему Zero Trust та розробляє технології відповідно до вимог CIS (Center for Internet Security), CISA Secure by Design pledge, STIG (Security Technical Implementation Guides) та DORA.



Серед ключових досягнень HPE в галузі розробки безпечних рішень та підтримки глобальних та галузевих нормативів - HPE Aruba Networking AI-based network detection and response (NDR), найкраща в галузі захист від здирництва за допомогою HPE Cyber ​​Resilience Vault, а також новий портфель HPE ProLiant Compute Gen12 з HPE Integrated Lights Out (iLO) 7. Нові сервери HPE ProLiant Compute Gen12 забезпечують найкращий у галузі кремнієвий корінь довіри та є першими серверами з постквантовою криптографією, що відповідає вимогам сертифікації FIPS 140-3 Level 3, стандарту криптографічної безпеки високого рівня.

