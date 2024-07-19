Финальный зачет BEST CIO 2023

Підійшов до завершення Чотирнадцятий конкурс для ІТ-директорів України. 3 червня в київському Театрі на Подолі на урочистій церемонії було нагороджено переможців і фіналістів цього року. В цій статті ми познайомимо читача із переможцями і фіналістами Best CIO 2023.
АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС
Микола Рясько, “НІБУЛОН”
Пріоритети CIO “НІБУЛОН”: стабільність та безпека бізнесу, цифрова трансформація, інновації та операційна ефективність. Основним викликом було повномасштабне вторгнення. Його наслідками стала втрата частини активів компанії, в тому числі найбільшого в країні флоту на Дніпрі, скорочення команди, а також діяльність на рівні надходжень 30% (від довоєнного) при незмінних умовах боргового навантаження. Як розповів Микола, всі ці чинники призвели до розуміння, що ІТ може бути рушійною силою і давати відчутний ефект.
Під керівництвом CIO здійснено оновлення ERP-системи як фундаменту для майбутнього розвитку, відбувався впевнений рух в бік цифрових і безпаперових рішень, а також автоматизація ряду напрямків діяльності.
Було сформовано і почалась реалізація портфелю трансформаційних проектів по чотирьом напрямкам бізнесу: Трейдинг, Логістика, Агро та Виробництво.
Михайло Іванов, Сігнет Холдинг
Важливі проєкти, реалізовані під керівництвом Михайла:
• впровадження електронного підпису;
• міграція інфраструктури в “хмару”;
• впровадження e-ТТН та комплаенс контролю;
• впровадження корпоративного чат-боту;
• впровадження системи обробки заявок та ITSM на базі OTRS;
• реалізація концепції Інтернету речей з Azure IoT Hub;
• побудова контакт-центру на базі продукції Creatio.
Тарас Гошовський, МХП
В 2023 році під керівництвом CIO компанії вдалось:
• завершити централізацію ІТ-служб та фахівців усіх напрямків бізнесу;
• здійснити централізацію ІТ бюджету;
• актуалізувати ліцензійний портфель продуктів та сервісів;
• впровадити оновлену операційну модель (ITBP, PMO, 5 глобальних центрів експертизи, ресурсні центри, продуктові команди);
• створити інститут Product Ownership (протестовано на двох продуктових командах, узгоджені плани по масштабуванню);
• побудувати один з найкращих в Україні РМО;
• протестувати, актуалізувати DRP та BCP;
• впровадити близько 30 стратегічних проектів;
• сформувати програму діджитал-трансформації на базі SAP Rise, S4, C4C на Балканах та в регіоні MENA;
• розробити ряд власних ІТ-продуктів, як то SmartTA, Smart Maintenance або СЕД.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Олександр Пронькін, Infopulse
Головними пріоритетами для СIО є:
• ретельна та постійна актуалізація ІТ-стратегії відповідно до бізнес-потреб;
• вдосконалення ІТ-рішень для вимог безперервності;
• впровадження інновацій для більшої гнучкості технологічного ландшафту компанії.
Під керівництвом Олександра відбулась реструктуризація ІТ-департаменту, щоб підняти рівень гнучкості та продуктивності роботи. Замість трьох портфелів проектів: інфраструктурного, операційної підтримки та розробки бізнес-додатків, створили нові п'ять, які більше відповідали потребам бізнесу та посилювали взаємодію між новими лідерами портфелів та внутрішніми бізнес-замовниками. Це дало можливість реалізувати на 15% більше запланованих задач, і в той же час дозволило оптимізувати розмір департаменту на 10% та заощадити 13,5% від річного бюджету департаменту за 2023 рік.
Важливими віхами 2022-2023 рр. також стали: посилення інформаційної безпеки компанії; використання Low-Code- та ШІ-технологій для покращення автоматизації операційних процесів; адаптація ІТ-рішень під трансформацію організаційної структури.
Павло Гулідов, SQUAD
У 2022-2023 рр. Павло зосередив свої сили на наступних проектах:
• побудова повноцінної високонадійної ІТ-інфраструктури в безпечних просторах;
• моніторинг функціонування офісів під час блекаутів;
• впровадження віддаленого автоматизованого налаштування робочих станцій;
• централізоване управління глобальними налаштуваннями та безпекою обміну інформації;
• проходження сертифікаційних аудитів ISO 9001 та ISO 27001.
Дмитро Проскурін, Uklon
Важливі проєкти, реалізовані під керівництвом Дмитра:
• впровадження процесів управління безпекою та неперервністю бізнесу, сертифікація за стандартами ISO/IEC 27001:2022 та ISO 22301:2019;
• зміна організаційної структури компанії та створення команд Business Process Automation, IT Project Management та Problem Management;
• побудова моделі Zero-trust для доступу до корпоративних сервісів;
• впровадження рекомендацій CIS Controls для інфраструктури;
• формування процесів управління інформацією (модель “Documentation first”).
ХІМІЯ ТА ФАРМАЦЕВТИКА
Володимир Красотін, “Дарниця”
З урахуванням того, що “Дарниця” прагне змінити свою бізнес-модель з виробничої компанії до сервісної, найголовніший пріоритет Володимира – це пошук, адаптація, перевірка та впровадження нових сервісних рішень. Наступним за важливістю у CIO виступає переосмислення бізнес-процесів та їх імплементація у новій ERP-системі. “Оптимізації та, головне, пришвидшення процесів критично і для виживання у військові часи і для набуття конкурентної переваги серед тих, хто це не зробив”, – пояснив CIO “Дарниці”. На третьому місці – мінімізація ризиків втрати інфраструктури через війну, а також оптимізація витрат на резервування (дублювання) інфраструктури.
В 2022-2023 рр. під керівництвом CIO реалізовані:
• побудова резервного центру обробки даних;
• новий ландшафт SAP для рефакторингу впровадження всіх основних бізнес-процесів (S4/Hana, SAC, IBP);
• впровадження платформи Creatio BPMN;
• створення офісу управління проектами;
• вивчення різних напрямків застосування ШІ, пристроїв, моделей, технологій;
• пілотна ініціатива “Сильні серця”.
Сергій Соломаха, Delta Medical
CIO Delta Medical зосередив свої зусилля на наступних ініціативах:
• впровадження CRM в маркетингу (програма лояльності для клієнтів);
• створення DWH+ELT із впровадженням інструментів на базі Power BI;
• старт впровадження нової ERP;
• побудова LMS;
• створення загального таск-менеджера для усіх задач;
• реінжиніринг інфраструктури компанії;
• реінжиніринг НДИ та організація MDM;
• проєкти, метою яких є підвищення інформаційної безпеки.
Анна Чезганова, Elfa Group
Пройшовши курс Cioneer із одним з призових місць, Анна зустрічала повномасштабне вторгнення зі знаннями, потрібною енергію та кваліфікованою командою.
Під керівництвом CIO здійснено старт впровадження BI-системи. Були розроблені складні моделі в ERP-системі, Консолідації, Бюджетуванні та корпоративному порталі згідно вимог керівництва по швидкості та витратам на впровадження. Також була сформована власна “хмару” в європейському дата-центрі.
БАНКИ
Владислав Волошин, “Укргазбанк”
Головними, верхньорівневими пріоритетами для себе та ІТ-напряму Владислав відмітив безперервність, забезпечення балансу між гнучкістю та безпекою, а також розвиток.
Незважаючи на складності останніх років, був побудований побудований резервний ЦОД у Львові, відбулась заміна ядра мережі разом з сегментацією на технології Cisco ACI, а також здійснено оновлення системи резервного копіювання. Інші важливі проєкти CIO:
• відмова від російського ПЗ із заміною ERP-системи;
• впровадження системи для внутрішніх p2p-переказів без участі МПС;
• реалізація відокремленої від системи автоматизації банку клієнтської бази, сховища електронних документів та сканкопій;
• впровадження CRM;
• розробка нового корпоративного сайту та внутрішнього порталу комунікацій.
Артур Цесляр, “Кредобанк”
В умовах повномасштабного вторгнення пріоритети Артура змістились в сторону захисту та стабільності. “Не можна забувати про людей. Вони в цьому випадку найважливіші. Без них не функціонував би Кредобанк і ІТ”, – відмітив CIO.
Під керівництвом CIO відбулись:
• відмова від застарілих рішень зі зміною процесингової системи;
• підготовка нової системи мобільного банкінгу;
• підвищення стійкості до кібератак;
• підготовка третьої серверної, яка розташована на безпечній відстані від Львова;
• планування ряду проєктів з ШІ.
Енкелейд Зотай, “Райффайзен Банк”
Енкелейд в 2022-2023 рр. активно і результативно займався проєктами:
• розробки нового додатку MyRaif;
• розгортання “озера даних”;
• міграції наземної інфраструктури у “хмарне” середовище AWS;
• переходу на міжнародний стандарт ISO 20022 та СЕП 4.0;
• вдосконалення системи кібербезпеки та впровадження штучного інтелекту для автоматизації процесів та підвищення ефективності.
РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ
Сергій Лесько, OKKO-group
У період 2022-2023 рр. ІТ-департамент компанії постав перед значними викликами, включаючи підвищену загрозу кібератак, повні блекаути, відсутність надійного зв'язку та потребу у швидкій адаптації процесів та інформаційних систем до змін. Команда Сергія успішно подолала їх завдяки сильній мотивації та злагодженій роботі.
Незважаючи на складну ситуацію, OKKO-group не зупиняла інвестиції в ІТ-проекти. За 2023 рік було реалізували близько 100 проєктів, серед яких:
• забезпечення АЗК дизель-генераторами і Старлінками.
• модернізації корпоративної мережі (перший в Україні проект реалізації "програмно керованої корпоративної мережі" з використанням обладнання Aruba);
• нівелювання ризиків компанії по залежності від єдиного виробника POS;
• впровадження системи Міжнародна логістика;
• побудова системи електронного документообігу та архіву;
• формування омніканальної системи комунікації з клієнтами;
• міграція ІТ-інфраструктури в “хмару”;
• оптимізація аналітичних процесів, покращення якості та швидкості формування прогнозів.
Сергій Мовчан, “Львівхолод”
Серед важливих проєктів Сергія 2022-2023 рр.:
• перенесення ІТ-сервісів на Microsoft 365;
• модернізація гібридної інфраструктури з підвищеним рівнем надійності, відмовостійкості та відновлюваності;
• розвиток ВІ-системи;
• заміна POS-системи та системи лояльності покупців;
• побудова системи автозамовлення товарів;
• створення системи управління ціноутворенням;
• впровадження WMS-системи для центрального розподільчого центру мережі.
ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Віталій Іванов, Рошен
Віталій своїми головними пріоритетами визначає наступні:
• змінити роль ІТ з витратного підрозділу на творців бізнес-цінності для компанії, стати прозорими і зрозумілими для бізнесу;
• безпека даних і систем, відмовостійкість;
• впровадження підходу Data-Driven.
Важливі проєкти, виконані під керівництвом CIO:
• побудова корпоративної DWH, що дозволило підвищити ефективність аналізу роботи підприємства і підвищити точність планування;
• розробка мобільних застосунків B2B/B2C (розширення клієнтської бази на 50% і підвищення ефективності роботи торгових представників);
• застосування ШІ для аналізу і контролю стандартів викладки в торгових точках, що дозволило здійснювати моніторинг виконання контрактних умов торговими мережами, підвищило ефективність роботи КАМ на 20%, а також дало можливість сформувати систему KPI мерчендайзерам;
• впровадження ERP нового виробничого підприємства;
• переведення ІТ-інфраструктури торгових представництв в “хмару”;
• проектування резервного ЦОД.
Володимир Патлань, “Наш Продукт Плюс”
Компанія Володимира пережила вельми складний період, і їй вдалося вистояти, пройшовши через повну реструктуризацію. Задачі, які стояли перед CIO, і з якими він успішно справився: оптимізація бізнес-процесів, скорочення витрат за допомогою ІТ і максимальна заміна операцій, що роблять люди, алгоритмами.
Під керівництвом CIO здійснено:
• запуск ВЕН-селінгу в зонах близьких до бойових дій;
• переформатування логістики (одна філія може робити розвозку інших філій);
• реалізація аналітичних можливостей на базі Power BI;
• створення механізму автоматичного формування шляхових листів на основі логістичного ПЗ;
• реалізація ботів для задач, які раніше контролювали люди;
• підтримка процесу розконсервації молокозаводу;
• зміна силами внутрішнього ІТ облікової системи з застарілої “Акцент” на BAS ERP.
Андрій Грищенко, “Ласка”
Останні роки Андрій активно займався реалізацією наступних важливих проєктів:
• розгортання хмари з використанням Cisco ISE, Cisco Umbrella та Microsoft Azure;
• модернізація комутаторів (перехід на Cisco 9200/9500);
• реалізація системи обліку робочого часу, інтегрованої в платформу BAF;
• моніторинг, облік і керування системою DC.
ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР
Вікторія Іцкович, Київська міська рада
Головне завдання, яке стояло перед Вікторією, – забезпечення безперервності роботи критичних систем та послуг, а також швидке реагування на ситуаційні зміни.
Вона зосереджує увагу на розширенні і посиленні кіберзахисту, а також впровадженні багаторівневої безпеки. Очевидно, в умовах кризи важливість доступу до соціально значущих онлайн-сервісів значно зростає. “Тому акцент робиться саме на розширенні та оптимізації обслуговування громадян, особливо в таких важливих сферах, як охорона здоров'я, освіта та електронний уряд, – пояснила Вікторія. – Це включає розширення масштабів програм цифрової трансформації, впровадження електронних сервісів та підвищення доступності ІТ-сервісів для широкого кола користувачів”.
Серед найважливіших проєктів минулих двох років: Київ Цифровий, Портал надання е-послуг, С2 центр м. Київ, Туристично-культурний хаб Києва.
Ернест Кліменко, Укрзалізниця
Ернест проактивно вирішував задачі: збереження і оперативного відновлення пошкодженої ІТ-інфраструктури; підтримки роботи фахівців компанії, які були переміщені в резервний центр управління; забезпечення переміщення великої кількості робочих місць співробітників.
Як розповів CIO, з точки зору інформаційних систем, йому потрібно було в надкороткі строки автоматизувати ряд критичних бізнес-процесів компанії шляхом впровадження модулів ERP-системи – щоб дати можливість централізованого та прозорого керування найбільшим підприємством держави, а також побудувати нові інструменти для взаємодії з клієнтами (як пасажирами, так і вантажовідправниками). Завдяки злагодженій роботі фахівців напрямку ІТ всі термінові завдання були виконані.
Іван Двойленко, Державна міграційна служба України
Виклики, з якими зіткнувся CIO Державної міграційної служби України:
• потреба в релокації дата-центру у відносно безпечний регіон;
• запровадження національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України;
• участь в проекті відображення є-паспорту, актуального зареєстрованого місця проживання в Дії;
• участь в створенні національних комплексних послуг Є-малятко, ІД-14 тощо;
• організація безпаперового документообігу із функціональністю виділеного судового діловодства, автоматизації навчання нових працівників та інше.
ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
Андрій Гончаренко, “Аптека Низьких Цін”
Головним пріоритетом CIO “Аптеки Низьких Цін” є безперервність роботи бізнесу. Комплекс дій та засобів, що наразі включені в “пріорітетний пакет” компанії – це кібербезпека, інновації та цифрова трансформація, організація роботи в умовах обмежених ресурсів.
Андрію вдалось реалізувати наступні важливі для бізнесу ініціативи:
• Посилення захисту інфраструктури від атак будь-якого походження. Створення DRP, що гарантує не просто відновлення інфраструктури, даних та процесів, а й те, що процес відбувається прогнозовано по якості, часу та ресурсах.
• В рамках DRP впроваджено BaaS. Процеси захисту інформації в компанії побудовані за правилом 3-2-1-1-0.
• Регулярні аудити інформаційної безпеки.
• Використання ресурсів приватної “хмари”. Здійснено міграцію даних, не припиняючи роботу інфраструктури.
• Побудова відмовостійкої інфраструктури у всіх точках мережі, що включає автономну роботу при вимкненнях електрики, Інтернету та інших надзвичайних ситуаціях.
Віталій Світельський, “Синево Україна”
Повномасштабне вторгнення стало переломним моментом для "Синево Україна" з точки зору існування бізнеса взагалі та операційної бізнес-моделі. “Багато процесів логістики та виробництва (лабораторія) потребували швидкої зміни і адаптації під нові реалії, – пояснив CIO. – Однак компанія зуміла трансформуватися і відновити діяльність в дуже короткій термін”.
Основними викликами для компанії стали блекаути, складнощі з закупівлею реагентики і логістичні проблеми. Завдяки ІТ-функції були розроблені нові "інструменти", які допомогли спростити існуючу модель бізнес-сервісів для кінцевого клієнта (як B2C, так і B2B), що забезпечило повноцінне функціонування зі всіма поточними обмеженнями.
Дмитро Харєбов, “Добробут”
В 2022-2023 рр. під керівництвом CIO здійснено:
• забезпечення безперервного надання якісних медичних послуг (BCP, генератори, Starlink, GPON, дублювання критичних сервісів, кластеризація тощо);
• інтеграцію з eHealth (е-рецепти, e-лікарняні);
• запуск нового сайту та оновлення мобільного додатку;
• впровадження терміналів самообслуговування та чат-ботів;
• створення системи аналітики контакт-центру з AI EnderTuring;
• реалізацію пілотів зі штучного інтелекту з ПЗ Google та Microsoft.
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