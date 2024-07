Главная » Статьи Финальный зачет BEST CIO 2023 Автор – КО , 8 июля 0

Tweet Підійшов до завершення Чотирнадцятий конкурс для ІТ-директорів України. 3 червня в київському Театрі на Подолі на урочистій церемонії було нагороджено переможців і фіналістів цього року. В цій статті ми познайомимо читача із переможцями і фіналістами Best CIO 2023. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС Микола Рясько, “НІБУЛОН” Пріоритети CIO “НІБУЛОН”: стабільність та безпека бізнесу, цифрова трансформація, інновації та операційна ефективність. Основним викликом було повномасштабне вторгнення. Його наслідками стала втрата частини активів компанії, в тому числі найбільшого в країні флоту на Дніпрі, скорочення команди, а також діяльність на рівні надходжень 30% (від довоєнного) при незмінних умовах боргового навантаження. Як розповів Микола, всі ці чинники призвели до розуміння, що ІТ може бути рушійною силою і давати відчутний ефект. Під керівництвом CIO здійснено оновлення ERP-системи як фундаменту для майбутнього розвитку, відбувався впевнений рух в бік цифрових і безпаперових рішень, а також автоматизація ряду напрямків діяльності.



Було сформовано і почалась реалізація портфелю трансформаційних проектів по чотирьом напрямкам бізнесу: Трейдинг, Логістика, Агро та Виробництво. Михайло Іванов, Сігнет Холдинг Важливі проєкти, реалізовані під керівництвом Михайла:

• впровадження електронного підпису;

• міграція інфраструктури в “хмару”;

• впровадження e-ТТН та комплаенс контролю;

• впровадження корпоративного чат-боту;

• впровадження системи обробки заявок та ITSM на базі OTRS;

• реалізація концепції Інтернету речей з Azure IoT Hub;

• побудова контакт-центру на базі продукції Creatio.

Тарас Гошовський, МХП В 2023 році під керівництвом CIO компанії вдалось:

• завершити централізацію ІТ-служб та фахівців усіх напрямків бізнесу;

• здійснити централізацію ІТ бюджету;

• актуалізувати ліцензійний портфель продуктів та сервісів;

• впровадити оновлену операційну модель (ITBP, PMO, 5 глобальних центрів експертизи, ресурсні центри, продуктові команди);

• створити інститут Product Ownership (протестовано на двох продуктових командах, узгоджені плани по масштабуванню);

• побудувати один з найкращих в Україні РМО;

• протестувати, актуалізувати DRP та BCP;

• впровадити близько 30 стратегічних проектів;

• сформувати програму діджитал-трансформації на базі SAP Rise, S4, C4C на Балканах та в регіоні MENA;

• розробити ряд власних ІТ-продуктів, як то SmartTA, Smart Maintenance або СЕД.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Олександр Пронькін, Infopulse Головними пріоритетами для СIО є:

• ретельна та постійна актуалізація ІТ-стратегії відповідно до бізнес-потреб;

• вдосконалення ІТ-рішень для вимог безперервності;

• впровадження інновацій для більшої гнучкості технологічного ландшафту компанії.

Під керівництвом Олександра відбулась реструктуризація ІТ-департаменту, щоб підняти рівень гнучкості та продуктивності роботи. Замість трьох портфелів проектів: інфраструктурного, операційної підтримки та розробки бізнес-додатків, створили нові п'ять, які більше відповідали потребам бізнесу та посилювали взаємодію між новими лідерами портфелів та внутрішніми бізнес-замовниками. Це дало можливість реалізувати на 15% більше запланованих задач, і в той же час дозволило оптимізувати розмір департаменту на 10% та заощадити 13,5% від річного бюджету департаменту за 2023 рік. Важливими віхами 2022-2023 рр. також стали: посилення інформаційної безпеки компанії; використання Low-Code- та ШІ-технологій для покращення автоматизації операційних процесів; адаптація ІТ-рішень під трансформацію організаційної структури.



Павло Гулідов, SQUAD У 2022-2023 рр. Павло зосередив свої сили на наступних проектах:

• побудова повноцінної високонадійної ІТ-інфраструктури в безпечних просторах;

• моніторинг функціонування офісів під час блекаутів;

• впровадження віддаленого автоматизованого налаштування робочих станцій;

• централізоване управління глобальними налаштуваннями та безпекою обміну інформації;

• проходження сертифікаційних аудитів ISO 9001 та ISO 27001.

Дмитро Проскурін, Uklon Важливі проєкти, реалізовані під керівництвом Дмитра:

• впровадження процесів управління безпекою та неперервністю бізнесу, сертифікація за стандартами ISO/IEC 27001:2022 та ISO 22301:2019;

• зміна організаційної структури компанії та створення команд Business Process Automation, IT Project Management та Problem Management;

• побудова моделі Zero-trust для доступу до корпоративних сервісів;

• впровадження рекомендацій CIS Controls для інфраструктури;

• формування процесів управління інформацією (модель “Documentation first”).

ХІМІЯ ТА ФАРМАЦЕВТИКА Володимир Красотін, “Дарниця” З урахуванням того, що “Дарниця” прагне змінити свою бізнес-модель з виробничої компанії до сервісної, найголовніший пріоритет Володимира – це пошук, адаптація, перевірка та впровадження нових сервісних рішень. Наступним за важливістю у CIO виступає переосмислення бізнес-процесів та їх імплементація у новій ERP-системі. “Оптимізації та, головне, пришвидшення процесів критично і для виживання у військові часи і для набуття конкурентної переваги серед тих, хто це не зробив”, – пояснив CIO “Дарниці”. На третьому місці – мінімізація ризиків втрати інфраструктури через війну, а також оптимізація витрат на резервування (дублювання) інфраструктури. В 2022-2023 рр. під керівництвом CIO реалізовані:

• побудова резервного центру обробки даних;

• новий ландшафт SAP для рефакторингу впровадження всіх основних бізнес-процесів (S4/Hana, SAC, IBP);

• впровадження платформи Creatio BPMN;

• створення офісу управління проектами;

• вивчення різних напрямків застосування ШІ, пристроїв, моделей, технологій;

• пілотна ініціатива “Сильні серця”.

Сергій Соломаха, Delta Medical CIO Delta Medical зосередив свої зусилля на наступних ініціативах:

• впровадження CRM в маркетингу (програма лояльності для клієнтів);

• створення DWH+ELT із впровадженням інструментів на базі Power BI;

• старт впровадження нової ERP;

• побудова LMS;

• створення загального таск-менеджера для усіх задач;

• реінжиніринг інфраструктури компанії;

• реінжиніринг НДИ та організація MDM;

• проєкти, метою яких є підвищення інформаційної безпеки. Анна Чезганова, Elfa Group

Пройшовши курс Cioneer із одним з призових місць, Анна зустрічала повномасштабне вторгнення зі знаннями, потрібною енергію та кваліфікованою командою. Під керівництвом CIO здійснено старт впровадження BI-системи. Були розроблені складні моделі в ERP-системі, Консолідації, Бюджетуванні та корпоративному порталі згідно вимог керівництва по швидкості та витратам на впровадження. Також була сформована власна “хмару” в європейському дата-центрі. БАНКИ Владислав Волошин, “Укргазбанк” Головними, верхньорівневими пріоритетами для себе та ІТ-напряму Владислав відмітив безперервність, забезпечення балансу між гнучкістю та безпекою, а також розвиток. Незважаючи на складності останніх років, був побудований побудований резервний ЦОД у Львові, відбулась заміна ядра мережі разом з сегментацією на технології Cisco ACI, а також здійснено оновлення системи резервного копіювання. Інші важливі проєкти CIO:

• відмова від російського ПЗ із заміною ERP-системи;

• впровадження системи для внутрішніх p2p-переказів без участі МПС;

• реалізація відокремленої від системи автоматизації банку клієнтської бази, сховища електронних документів та сканкопій;

• впровадження CRM;

• розробка нового корпоративного сайту та внутрішнього порталу комунікацій.

Артур Цесляр, “Кредобанк” В умовах повномасштабного вторгнення пріоритети Артура змістились в сторону захисту та стабільності. “Не можна забувати про людей. Вони в цьому випадку найважливіші. Без них не функціонував би Кредобанк і ІТ”, – відмітив CIO. Під керівництвом CIO відбулись:

• відмова від застарілих рішень зі зміною процесингової системи;

• підготовка нової системи мобільного банкінгу;

• підвищення стійкості до кібератак;

• підготовка третьої серверної, яка розташована на безпечній відстані від Львова;

• планування ряду проєктів з ШІ. Енкелейд Зотай, “Райффайзен Банк” Енкелейд в 2022-2023 рр. активно і результативно займався проєктами:

• розробки нового додатку MyRaif;

• розгортання “озера даних”;

• міграції наземної інфраструктури у “хмарне” середовище AWS;

• переходу на міжнародний стандарт ISO 20022 та СЕП 4.0;

• вдосконалення системи кібербезпеки та впровадження штучного інтелекту для автоматизації процесів та підвищення ефективності.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ Сергій Лесько, OKKO-group У період 2022-2023 рр. ІТ-департамент компанії постав перед значними викликами, включаючи підвищену загрозу кібератак, повні блекаути, відсутність надійного зв'язку та потребу у швидкій адаптації процесів та інформаційних систем до змін. Команда Сергія успішно подолала їх завдяки сильній мотивації та злагодженій роботі. Незважаючи на складну ситуацію, OKKO-group не зупиняла інвестиції в ІТ-проекти. За 2023 рік було реалізували близько 100 проєктів, серед яких:

• забезпечення АЗК дизель-генераторами і Старлінками.

• модернізації корпоративної мережі (перший в Україні проект реалізації "програмно керованої корпоративної мережі" з використанням обладнання Aruba);

• нівелювання ризиків компанії по залежності від єдиного виробника POS;

• впровадження системи Міжнародна логістика;

• побудова системи електронного документообігу та архіву;

• формування омніканальної системи комунікації з клієнтами;

• міграція ІТ-інфраструктури в “хмару”;

• оптимізація аналітичних процесів, покращення якості та швидкості формування прогнозів.

Сергій Мовчан, “Львівхолод” Серед важливих проєктів Сергія 2022-2023 рр.:

• перенесення ІТ-сервісів на Microsoft 365;

• модернізація гібридної інфраструктури з підвищеним рівнем надійності, відмовостійкості та відновлюваності;

• розвиток ВІ-системи;

• заміна POS-системи та системи лояльності покупців;

• побудова системи автозамовлення товарів;

• створення системи управління ціноутворенням;

• впровадження WMS-системи для центрального розподільчого центру мережі.

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ Віталій Іванов, Рошен Віталій своїми головними пріоритетами визначає наступні:

• змінити роль ІТ з витратного підрозділу на творців бізнес-цінності для компанії, стати прозорими і зрозумілими для бізнесу;

• безпека даних і систем, відмовостійкість;

• впровадження підходу Data-Driven. Важливі проєкти, виконані під керівництвом CIO:

• побудова корпоративної DWH, що дозволило підвищити ефективність аналізу роботи підприємства і підвищити точність планування;

• розробка мобільних застосунків B2B/B2C (розширення клієнтської бази на 50% і підвищення ефективності роботи торгових представників);

• застосування ШІ для аналізу і контролю стандартів викладки в торгових точках, що дозволило здійснювати моніторинг виконання контрактних умов торговими мережами, підвищило ефективність роботи КАМ на 20%, а також дало можливість сформувати систему KPI мерчендайзерам;

• впровадження ERP нового виробничого підприємства;

• переведення ІТ-інфраструктури торгових представництв в “хмару”;

• проектування резервного ЦОД. Володимир Патлань, “Наш Продукт Плюс” Компанія Володимира пережила вельми складний період, і їй вдалося вистояти, пройшовши через повну реструктуризацію. Задачі, які стояли перед CIO, і з якими він успішно справився: оптимізація бізнес-процесів, скорочення витрат за допомогою ІТ і максимальна заміна операцій, що роблять люди, алгоритмами. Під керівництвом CIO здійснено:

• запуск ВЕН-селінгу в зонах близьких до бойових дій;

• переформатування логістики (одна філія може робити розвозку інших філій);

• реалізація аналітичних можливостей на базі Power BI;

• створення механізму автоматичного формування шляхових листів на основі логістичного ПЗ;

• реалізація ботів для задач, які раніше контролювали люди;

• підтримка процесу розконсервації молокозаводу;

• зміна силами внутрішнього ІТ облікової системи з застарілої “Акцент” на BAS ERP. Андрій Грищенко, “Ласка” Останні роки Андрій активно займався реалізацією наступних важливих проєктів:

• розгортання хмари з використанням Cisco ISE, Cisco Umbrella та Microsoft Azure;

• модернізація комутаторів (перехід на Cisco 9200/9500);

• реалізація системи обліку робочого часу, інтегрованої в платформу BAF;

• моніторинг, облік і керування системою DC.

ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР Вікторія Іцкович, Київська міська рада Головне завдання, яке стояло перед Вікторією, – забезпечення безперервності роботи критичних систем та послуг, а також швидке реагування на ситуаційні зміни. Вона зосереджує увагу на розширенні і посиленні кіберзахисту, а також впровадженні багаторівневої безпеки. Очевидно, в умовах кризи важливість доступу до соціально значущих онлайн-сервісів значно зростає. “Тому акцент робиться саме на розширенні та оптимізації обслуговування громадян, особливо в таких важливих сферах, як охорона здоров'я, освіта та електронний уряд, – пояснила Вікторія. – Це включає розширення масштабів програм цифрової трансформації, впровадження електронних сервісів та підвищення доступності ІТ-сервісів для широкого кола користувачів”. Серед найважливіших проєктів минулих двох років: Київ Цифровий, Портал надання е-послуг, С2 центр м. Київ, Туристично-культурний хаб Києва. Ернест Кліменко, Укрзалізниця Ернест проактивно вирішував задачі: збереження і оперативного відновлення пошкодженої ІТ-інфраструктури; підтримки роботи фахівців компанії, які були переміщені в резервний центр управління; забезпечення переміщення великої кількості робочих місць співробітників. Як розповів CIO, з точки зору інформаційних систем, йому потрібно було в надкороткі строки автоматизувати ряд критичних бізнес-процесів компанії шляхом впровадження модулів ERP-системи – щоб дати можливість централізованого та прозорого керування найбільшим підприємством держави, а також побудувати нові інструменти для взаємодії з клієнтами (як пасажирами, так і вантажовідправниками). Завдяки злагодженій роботі фахівців напрямку ІТ всі термінові завдання були виконані. Іван Двойленко, Державна міграційна служба України Виклики, з якими зіткнувся CIO Державної міграційної служби України:

• потреба в релокації дата-центру у відносно безпечний регіон;

• запровадження національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України;

• участь в проекті відображення є-паспорту, актуального зареєстрованого місця проживання в Дії;

• участь в створенні національних комплексних послуг Є-малятко, ІД-14 тощо;

• організація безпаперового документообігу із функціональністю виділеного судового діловодства, автоматизації навчання нових працівників та інше.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я Андрій Гончаренко, “Аптека Низьких Цін” Головним пріоритетом CIO “Аптеки Низьких Цін” є безперервність роботи бізнесу. Комплекс дій та засобів, що наразі включені в “пріорітетний пакет” компанії – це кібербезпека, інновації та цифрова трансформація, організація роботи в умовах обмежених ресурсів. Андрію вдалось реалізувати наступні важливі для бізнесу ініціативи:

• Посилення захисту інфраструктури від атак будь-якого походження. Створення DRP, що гарантує не просто відновлення інфраструктури, даних та процесів, а й те, що процес відбувається прогнозовано по якості, часу та ресурсах.

• В рамках DRP впроваджено BaaS. Процеси захисту інформації в компанії побудовані за правилом 3-2-1-1-0.

• Регулярні аудити інформаційної безпеки.

• Використання ресурсів приватної “хмари”. Здійснено міграцію даних, не припиняючи роботу інфраструктури.

• Побудова відмовостійкої інфраструктури у всіх точках мережі, що включає автономну роботу при вимкненнях електрики, Інтернету та інших надзвичайних ситуаціях.

Віталій Світельський, “Синево Україна” Повномасштабне вторгнення стало переломним моментом для "Синево Україна" з точки зору існування бізнеса взагалі та операційної бізнес-моделі. “Багато процесів логістики та виробництва (лабораторія) потребували швидкої зміни і адаптації під нові реалії, – пояснив CIO. – Однак компанія зуміла трансформуватися і відновити діяльність в дуже короткій термін”. Основними викликами для компанії стали блекаути, складнощі з закупівлею реагентики і логістичні проблеми. Завдяки ІТ-функції були розроблені нові "інструменти", які допомогли спростити існуючу модель бізнес-сервісів для кінцевого клієнта (як B2C, так і B2B), що забезпечило повноцінне функціонування зі всіма поточними обмеженнями. Дмитро Харєбов, “Добробут” В 2022-2023 рр. під керівництвом CIO здійснено:

• забезпечення безперервного надання якісних медичних послуг (BCP, генератори, Starlink, GPON, дублювання критичних сервісів, кластеризація тощо);

• інтеграцію з eHealth (е-рецепти, e-лікарняні);

• запуск нового сайту та оновлення мобільного додатку;

• впровадження терміналів самообслуговування та чат-ботів;

• створення системи аналітики контакт-центру з AI EnderTuring;

• реалізацію пілотів зі штучного інтелекту з ПЗ Google та Microsoft. Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір 0

Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2023 • [18 июня] – КО

– Intel Xeon E засидівся, вважає AMD • [24 мая] – Андрій Тищенко

– AI PC – головний тренд сегмента персональних комп'ютерів • [24 мая] – Тимур Ягофаров

– Сергій Байбара, IBA Ukraine: «Впровадження АІ-рішень зараз - це дійсно революційний етап» • [13 мая] – Михайло Лаптєв

– Як хмари допомагають українським банкам забезпечувати стійкість під час війни • [10 мая] – КО