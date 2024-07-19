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Финальный зачет BEST CIO 2023

Автор – КО, 8 июля
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Підійшов до завершення Чотирнадцятий конкурс для ІТ-директорів України. 3 червня в київському Театрі на Подолі на урочистій церемонії було нагороджено переможців і фіналістів цього року. В цій статті ми познайомимо читача із переможцями і фіналістами Best CIO 2023.

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС 

 

BEST CIO 2023

Микола Рясько, “НІБУЛОН”

Пріоритети CIO “НІБУЛОН”: стабільність та безпека бізнесу, цифрова трансформація, інновації та операційна ефективність. Основним викликом було повномасштабне вторгнення. Його наслідками стала втрата частини активів компанії, в тому числі найбільшого в країні флоту на Дніпрі, скорочення команди, а також діяльність на рівні надходжень 30% (від довоєнного) при незмінних умовах боргового навантаження. Як розповів Микола, всі ці чинники призвели до розуміння, що ІТ може бути рушійною силою і давати відчутний ефект.

Під керівництвом CIO здійснено оновлення ERP-системи як фундаменту для майбутнього розвитку, відбувався впевнений рух в бік цифрових і безпаперових рішень, а також автоматизація ряду напрямків діяльності.
Було сформовано і почалась реалізація портфелю трансформаційних проектів по чотирьом напрямкам бізнесу: Трейдинг, Логістика, Агро та Виробництво.

BEST CIO 2023

Михайло Іванов, Сігнет Холдинг

Важливі проєкти, реалізовані під керівництвом Михайла:
    • впровадження електронного підпису;
    • міграція інфраструктури в “хмару”;
    • впровадження e-ТТН та комплаенс контролю;
    • впровадження корпоративного чат-боту;
    • впровадження системи обробки заявок та ITSM на базі OTRS;
    • реалізація концепції Інтернету речей з Azure IoT Hub;
    • побудова контакт-центру на базі продукції Creatio.
      

BEST CIO 2023

Тарас Гошовський, МХП

В 2023 році під керівництвом CIO компанії вдалось:
    • завершити централізацію ІТ-служб та фахівців усіх напрямків бізнесу;
    • здійснити централізацію ІТ бюджету;
    • актуалізувати ліцензійний портфель продуктів та сервісів;
    • впровадити оновлену операційну модель (ITBP, PMO, 5 глобальних центрів експертизи, ресурсні центри, продуктові команди);
    • створити інститут Product Ownership (протестовано на двох продуктових командах, узгоджені плани по масштабуванню);
    • побудувати один з найкращих в Україні РМО;
    • протестувати, актуалізувати DRP та BCP;
    • впровадити близько 30 стратегічних проектів;
    • сформувати програму діджитал-трансформації на базі SAP Rise, S4, C4C на Балканах та в регіоні MENA;
    • розробити ряд власних ІТ-продуктів, як то SmartTA, Smart Maintenance або СЕД.
      

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

BEST CIO 2023

Олександр Пронькін, Infopulse

Головними пріоритетами для СIО є:
    • ретельна та постійна актуалізація ІТ-стратегії відповідно до бізнес-потреб;
    • вдосконалення ІТ-рішень для вимог безперервності;
    • впровадження інновацій для більшої гнучкості технологічного ландшафту компанії.
      

Під керівництвом Олександра відбулась реструктуризація ІТ-департаменту, щоб підняти рівень гнучкості та продуктивності роботи. Замість трьох портфелів проектів: інфраструктурного, операційної підтримки та розробки бізнес-додатків, створили нові п'ять, які більше відповідали потребам бізнесу та посилювали взаємодію між новими лідерами портфелів та внутрішніми бізнес-замовниками. Це дало можливість реалізувати на 15% більше запланованих задач, і в той же час дозволило оптимізувати розмір департаменту на 10% та заощадити 13,5% від річного бюджету департаменту за 2023 рік.

Важливими віхами 2022-2023 рр. також стали: посилення інформаційної безпеки компанії; використання Low-Code- та ШІ-технологій для покращення автоматизації  операційних процесів; адаптація ІТ-рішень під трансформацію організаційної структури.

BEST CIO 2023

Павло Гулідов, SQUAD

У 2022-2023 рр. Павло зосередив свої сили на наступних проектах:
    • побудова повноцінної високонадійної ІТ-інфраструктури в безпечних просторах;
    • моніторинг функціонування офісів під час блекаутів;
    • впровадження віддаленого автоматизованого налаштування робочих станцій;
    • централізоване управління глобальними налаштуваннями та безпекою обміну інформації;
    • проходження сертифікаційних аудитів ISO 9001 та ISO 27001.
      

BEST CIO 2023

Дмитро Проскурін, Uklon

Важливі проєкти, реалізовані під керівництвом Дмитра:
    • впровадження процесів управління безпекою та неперервністю бізнесу, сертифікація за стандартами ISO/IEC 27001:2022 та ISO 22301:2019;
    • зміна організаційної структури компанії та створення команд Business Process Automation, IT Project Management та Problem Management;
    • побудова моделі Zero-trust для доступу до корпоративних сервісів;
    • впровадження рекомендацій CIS Controls для інфраструктури;
    • формування процесів управління інформацією (модель “Documentation first”).
      

ХІМІЯ ТА ФАРМАЦЕВТИКА

 

BEST CIO 2023

Володимир Красотін, “Дарниця”

З урахуванням того, що “Дарниця” прагне змінити свою бізнес-модель з виробничої компанії до сервісної, найголовніший пріоритет Володимира – це пошук, адаптація, перевірка та впровадження нових сервісних рішень. Наступним за важливістю у CIO виступає переосмислення бізнес-процесів та їх імплементація у новій ERP-системі. “Оптимізації та, головне, пришвидшення процесів критично і для виживання у військові часи і для набуття конкурентної переваги серед тих, хто це не зробив”, – пояснив CIO “Дарниці”. На третьому місці – мінімізація ризиків втрати інфраструктури через війну, а також оптимізація витрат на резервування (дублювання) інфраструктури.

В 2022-2023 рр. під керівництвом CIO реалізовані:
    • побудова резервного центру обробки даних;
    • новий ландшафт SAP для рефакторингу впровадження всіх основних бізнес-процесів (S4/Hana, SAC, IBP);
    • впровадження платформи Creatio BPMN;
    • створення офісу управління проектами;
    • вивчення різних напрямків застосування ШІ, пристроїв, моделей, технологій;
    • пілотна ініціатива “Сильні серця”.

 

BEST CIO 2023

     
Сергій Соломаха, Delta Medical

CIO Delta Medical зосередив свої зусилля на наступних ініціативах:
    • впровадження CRM в маркетингу (програма лояльності для клієнтів);
    • створення DWH+ELT із впровадженням інструментів на базі Power BI;
    • старт впровадження нової ERP;
    • побудова LMS;
    • створення загального таск-менеджера для усіх задач;
    • реінжиніринг інфраструктури компанії;
    • реінжиніринг НДИ та організація MDM;
    • проєкти, метою яких є підвищення інформаційної безпеки.

 

BEST CIO 2023

Анна Чезганова, Elfa Group
Пройшовши курс Cioneer із одним з призових місць, Анна зустрічала повномасштабне вторгнення зі знаннями, потрібною енергію та кваліфікованою командою.

Під керівництвом CIO здійснено старт впровадження BI-системи. Були розроблені складні моделі в ERP-системі, Консолідації, Бюджетуванні та корпоративному порталі згідно вимог керівництва по швидкості та витратам на впровадження. Також була сформована власна “хмару” в європейському дата-центрі.

 

БАНКИ

 

BEST CIO 2023

Владислав Волошин, “Укргазбанк”

Головними, верхньорівневими пріоритетами для себе та ІТ-напряму Владислав відмітив безперервність, забезпечення балансу між гнучкістю та безпекою, а також розвиток.

Незважаючи на складності останніх років, був побудований побудований резервний ЦОД у Львові, відбулась заміна ядра мережі разом з сегментацією на технології Cisco ACI, а також здійснено оновлення системи резервного копіювання. Інші важливі проєкти CIO:
    • відмова від російського ПЗ із заміною ERP-системи;
    • впровадження системи для внутрішніх p2p-переказів без участі МПС;
    • реалізація відокремленої від системи автоматизації банку клієнтської бази, сховища електронних документів та сканкопій;
    • впровадження CRM;
    • розробка нового корпоративного сайту та внутрішнього порталу комунікацій.
       

BEST CIO 2023

Артур Цесляр, “Кредобанк”

В умовах повномасштабного вторгнення пріоритети Артура змістились в сторону захисту та стабільності. “Не можна забувати про людей. Вони в цьому випадку найважливіші. Без них не функціонував би Кредобанк і ІТ”, – відмітив CIO.

Під керівництвом CIO відбулись:
    • відмова від застарілих рішень зі зміною процесингової системи;
    • підготовка нової системи мобільного банкінгу;
    • підвищення стійкості до кібератак;
    • підготовка третьої серверної, яка розташована на безпечній відстані від Львова;
    • планування ряду проєктів з ШІ.

BEST CIO 2023

Енкелейд Зотай, “Райффайзен Банк”

Енкелейд в 2022-2023 рр. активно і результативно займався проєктами:
    • розробки нового додатку MyRaif;
    • розгортання “озера даних”;
    • міграції наземної інфраструктури у “хмарне” середовище AWS;
    • переходу на міжнародний стандарт ISO 20022 та СЕП 4.0;
    • вдосконалення системи кібербезпеки та впровадження штучного інтелекту для автоматизації процесів та підвищення ефективності.
      

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

 

BEST CIO 2023

Сергій Лесько, OKKO-group

У період 2022-2023 рр. ІТ-департамент компанії постав перед значними викликами, включаючи підвищену загрозу кібератак, повні блекаути, відсутність надійного зв'язку та потребу у швидкій адаптації процесів та інформаційних систем до змін. Команда Сергія успішно подолала їх завдяки сильній мотивації та злагодженій роботі.

Незважаючи на складну ситуацію, OKKO-group не зупиняла інвестиції в ІТ-проекти. За 2023 рік було реалізували близько 100 проєктів, серед яких:
    • забезпечення АЗК дизель-генераторами і Старлінками.
    • модернізації корпоративної мережі (перший в Україні проект реалізації "програмно керованої корпоративної мережі" з використанням обладнання Aruba);
    • нівелювання ризиків компанії по залежності від єдиного виробника POS;
    • впровадження системи Міжнародна логістика;
    • побудова системи електронного документообігу та архіву;
    • формування омніканальної системи комунікації з клієнтами;
    • міграція ІТ-інфраструктури в “хмару”;
    • оптимізація аналітичних процесів, покращення якості та швидкості формування прогнозів.
      

BEST CIO 2023

Сергій Мовчан, “Львівхолод”

Серед важливих проєктів Сергія 2022-2023 рр.:
    • перенесення ІТ-сервісів на Microsoft 365;
    • модернізація гібридної інфраструктури з підвищеним рівнем надійності, відмовостійкості та відновлюваності;
    • розвиток ВІ-системи;
    • заміна POS-системи та системи лояльності покупців;
    • побудова системи автозамовлення товарів;
    • створення системи управління ціноутворенням;
    • впровадження WMS-системи для центрального розподільчого центру мережі.
      

 

ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

BEST CIO 2023

Віталій Іванов, Рошен

Віталій своїми головними пріоритетами визначає наступні:
    • змінити роль ІТ з витратного підрозділу на творців бізнес-цінності для компанії, стати прозорими і зрозумілими для бізнесу;
    • безпека даних і систем, відмовостійкість;
    • впровадження підходу Data-Driven.

Важливі проєкти, виконані під керівництвом CIO:
    • побудова корпоративної DWH, що дозволило підвищити ефективність аналізу роботи підприємства і підвищити точність планування;
    • розробка мобільних застосунків B2B/B2C (розширення клієнтської бази на 50% і підвищення ефективності роботи торгових представників);
    • застосування ШІ для аналізу і контролю стандартів викладки в торгових точках, що дозволило здійснювати моніторинг виконання контрактних умов торговими мережами, підвищило ефективність роботи КАМ на 20%, а також дало можливість сформувати систему KPI мерчендайзерам;
    • впровадження ERP нового виробничого підприємства;
    • переведення ІТ-інфраструктури торгових представництв в “хмару”;
    • проектування резервного ЦОД.

BEST CIO 2023

Володимир Патлань, “Наш Продукт Плюс”

Компанія Володимира пережила вельми складний період, і їй вдалося вистояти, пройшовши через повну реструктуризацію. Задачі, які стояли перед CIO, і з якими він успішно справився: оптимізація бізнес-процесів, скорочення витрат за допомогою ІТ і максимальна заміна операцій, що роблять люди, алгоритмами.

Під керівництвом CIO здійснено:
    • запуск ВЕН-селінгу в зонах близьких до бойових дій;
    • переформатування логістики (одна філія може робити розвозку інших філій);
    • реалізація аналітичних можливостей на базі Power BI;
    • створення механізму автоматичного формування шляхових листів на основі логістичного ПЗ;
    • реалізація ботів для задач, які раніше контролювали люди;
    • підтримка процесу розконсервації молокозаводу;
    • зміна силами внутрішнього ІТ облікової системи з застарілої “Акцент” на BAS ERP.

BEST CIO 2023

Андрій Грищенко, “Ласка”

Останні роки Андрій активно займався реалізацією наступних важливих проєктів:
    • розгортання хмари з використанням Cisco ISE, Cisco Umbrella та Microsoft Azure;
    • модернізація комутаторів (перехід на Cisco 9200/9500);
    • реалізація системи обліку робочого часу, інтегрованої в платформу BAF;
    • моніторинг, облік і керування системою DC.
      

ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР

 

BEST CIO 2023

Вікторія Іцкович, Київська міська рада

Головне завдання, яке стояло перед Вікторією, – забезпечення безперервності роботи критичних систем та послуг, а також швидке реагування на ситуаційні зміни.

Вона зосереджує увагу на розширенні і посиленні кіберзахисту, а також впровадженні багаторівневої безпеки. Очевидно, в умовах кризи важливість доступу до соціально значущих онлайн-сервісів значно зростає. “Тому акцент робиться саме на розширенні та оптимізації обслуговування громадян, особливо в таких важливих сферах, як охорона здоров'я, освіта та електронний уряд, – пояснила Вікторія. – Це включає розширення масштабів програм цифрової трансформації, впровадження електронних сервісів та підвищення доступності ІТ-сервісів для широкого кола користувачів”.

Серед найважливіших проєктів минулих двох років: Київ Цифровий, Портал надання е-послуг, С2 центр м. Київ, Туристично-культурний хаб Києва.

BEST CIO 2023

Ернест Кліменко, Укрзалізниця

Ернест проактивно вирішував задачі: збереження і оперативного відновлення пошкодженої ІТ-інфраструктури; підтримки роботи фахівців компанії, які були переміщені в резервний центр управління; забезпечення переміщення великої кількості робочих місць співробітників.

Як розповів CIO, з точки зору інформаційних систем, йому потрібно було в надкороткі строки автоматизувати ряд критичних бізнес-процесів компанії шляхом впровадження модулів ERP-системи – щоб дати можливість централізованого та прозорого керування найбільшим підприємством держави, а також побудувати нові інструменти для взаємодії з клієнтами (як пасажирами, так і вантажовідправниками). Завдяки злагодженій роботі фахівців напрямку ІТ всі термінові завдання були виконані.

BEST CIO 2023

Іван Двойленко, Державна міграційна служба України

Виклики, з якими зіткнувся CIO Державної міграційної служби України:
    • потреба в релокації дата-центру у відносно безпечний регіон;
    • запровадження національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України;
    • участь в проекті відображення є-паспорту, актуального зареєстрованого місця проживання в Дії;
    • участь в створенні національних комплексних послуг Є-малятко, ІД-14 тощо;
    • організація безпаперового документообігу із функціональністю виділеного судового діловодства, автоматизації навчання нових працівників та інше.
      

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

Финальный зачет BEST CIO 2023

Андрій Гончаренко, “Аптека Низьких Цін”

Головним пріоритетом CIO “Аптеки Низьких Цін” є безперервність роботи бізнесу. Комплекс дій та засобів, що наразі включені в “пріорітетний пакет” компанії – це кібербезпека, інновації та цифрова трансформація, організація роботи в умовах обмежених ресурсів.

Андрію вдалось реалізувати наступні важливі для бізнесу ініціативи:
    • Посилення захисту інфраструктури від атак будь-якого походження. Створення DRP, що гарантує не просто відновлення інфраструктури, даних та процесів, а й те, що процес відбувається прогнозовано по якості, часу та ресурсах.
    • В рамках DRP впроваджено BaaS. Процеси захисту інформації в компанії побудовані за правилом 3-2-1-1-0.
    • Регулярні аудити інформаційної безпеки.
    • Використання ресурсів приватної “хмари”. Здійснено міграцію даних, не припиняючи роботу інфраструктури.
    • Побудова відмовостійкої інфраструктури у всіх точках мережі, що включає автономну роботу при вимкненнях електрики, Інтернету та інших надзвичайних ситуаціях.
      

Финальный зачет BEST CIO 2023

Віталій Світельський, “Синево Україна”

Повномасштабне вторгнення стало переломним моментом для "Синево Україна" з точки зору існування бізнеса взагалі та операційної бізнес-моделі. “Багато процесів логістики та виробництва (лабораторія) потребували швидкої зміни і адаптації під нові реалії, – пояснив CIO. – Однак компанія зуміла трансформуватися і відновити діяльність в дуже короткій термін”.

Основними викликами для компанії стали блекаути, складнощі з закупівлею реагентики і логістичні проблеми. Завдяки ІТ-функції були розроблені нові "інструменти", які допомогли спростити існуючу модель бізнес-сервісів для кінцевого клієнта (як B2C, так і B2B), що забезпечило повноцінне функціонування зі всіма поточними обмеженнями.

 

Финальный зачет BEST CIO 2023

Дмитро Харєбов, “Добробут”

В 2022-2023 рр. під керівництвом CIO здійснено:
    • забезпечення безперервного надання якісних медичних послуг (BCP, генератори, Starlink, GPON, дублювання критичних сервісів, кластеризація тощо);
    • інтеграцію з eHealth (е-рецепти, e-лікарняні);
    • запуск нового сайту та оновлення мобільного додатку;
    • впровадження терміналів самообслуговування та чат-ботів;
    • створення системи аналітики контакт-центру з AI EnderTuring;
    • реалізацію пілотів зі штучного інтелекту з ПЗ Google та Microsoft.

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