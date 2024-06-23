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Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2023

Автор – КО, 18 июня
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У понеділок, 3 червня, в Театрі на Подолі після двох років перерви було проведено урочисту церемонію нагородження учасників Чотирнадцятого Всеукраїнського конкурсу ІТ-директорів BEST CIO 2023. До вашої уваги фоторепортаж за підсумками проведеного заходу.

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

Михайло Лаптєв («Комп’ютерний Огляд») відкриває офіційну частину церемонії: «Перш за все я хотів би подягувати нашим Силам Оборони за те, що ми живі, і що ми можемо збиратися як сьогодні»

фоторепортаж BEST CIO 2023

  

фоторепортаж BEST CIO 2023

Володимир Позняков (офіцер ЗСУ, керівник проєкту підтримки сил ППО Києва SafeSky), за мить оголосить переможця в категорії Агропромисловий комплекс: «Кожен з цих номінантів зробив багато для того, щоб його бізнес вижив і був ефективним»

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 Микола Рясько (НІБУЛОН) - переможець в сегменті Агропромисловий комплекс: «Ми не опускаємо руки, ми всі рухаємось до перемоги, до економічної стабільності нашої країни»

фоторепортаж BEST CIO 2023

Тарас Гошовський (МХП), Микола Рясько (НІБУЛОН), Михайло Іванов (Сігнет) та Володимир Позняков

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

Максим Агеєв (De Novo): «Восени 2022 року однією з індустрій, які втримались і забезпечили багато важливих послуг, були саме банки. Це додало впевненості нашим людям, що країна не впала і хаосу немає»

фоторепортаж BEST CIO 2023

Нагороду Владислава Волошина («Укргазбанк») прийняв його колега Олег Дідіченко: «Не помилюсь, якщо скажу, що це заслуга колективна, ми всі намагались допомогти Владу, щоб він здобув перемогу»

фоторепортаж BEST CIO 2023

Представники фіналістів та переможця у категорії "Банки"

фоторепортаж BEST CIO 2023

Сергій Хачінян (IT Solutions) вітає з перемогою в номінації «Державний сектор» Вікторію Іцкович (Київська міська рада)

фоторепортаж BEST CIO 2023

Вікторія Іцкович (Київська міська рада): «На мою думку, ключове слово останніх років - стійкість. Люди, які знаходяться тут в залі, і їх команди - вони всі показали стійкість»

фоторепортаж BEST CIO 2023

Ернест Кліменко (Укразалізниця), Вікторія Іцкович (Київська міська рада), Іван Двойленко (Державна міграційна служба України) і Сергій Хачінян (IT Solutions)

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

Сергій Поляков (UCloud): «І переможцем в категорії "Охорона здоров’я" став Андрій Гончаренко»

фоторепортаж BEST CIO 2023

Андрій Гончаренко (Аптека Низьких Цін): «В перші дні повномасштабної війни я їздив в аптеки, дивився, що відбувається там, і я зрозумів, що хоч нам і складно, в нас свій фронт, ми повинні виконувати свою соціальну місію»

 

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

Сергій Поляков (UCloud), Дмитро Харєбов (Добробут), Андрій Гончаренко (Аптека Низьких Цін) та Віталій Світельський (Синево Україна)

фоторепортаж BEST CIO 2023

Олександр Тимошенко (Метінвест Діджитал): «Всі представники ІТ змогли забезпечити нормальне стабільне функціонування в наших складних умовах»

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

Переможцем в категорії «Інформаційній технології» стає Олександр Пронькін (Infopulse): «Останні роки показали, що ми нація лідерів»

фоторепортаж BEST CIO 2023

Дмитро Проскурін (Uklon), Олександр Тимошенко (Метінвест Діджитал), Олександр Пронькін (Infopulse), представник SQUAD та Наталія Лукаш (Метінвест Діджитал)
 

фоторепортаж BEST CIO 2023

Олександр Батуревич (Check Point): «Фармацевтика - це перш за все про розвиток, якого не було б без людей, які забеспечують бізнес-процеси, стабільність розвитку і впровадження інноваційних технологій»
 

фоторепортаж BEST CIO 2023

Володимир Красотін (Дарниця) - переможець в категорії «Хімія та фармацевтика»: «Тільки разом, в партнерстві, в колаборації з іншими участниками ринку ми можемо дати ворогу достойний опір. Тому я вважаю, що в цьому залі, в рамках категорій немає конкурентів, а є тільки партнери»

фоторепортаж BEST CIO 2023

Олександр Батуревич (Check Point), Аліна Квітко (Elfa Group), Володимир Красотін (Дарниця) та Сергій Соломаха (Delta Medical)
 

фоторепортаж BEST CIO 2023

Микола Антонюк (Lenovo) оголошує переможця в категорії «Роздрібна торгівля»: «Рітейл був однією з категорій, яка динамічно змінювалась останнім часом. Хтось почав надавати банківські послуги. Хтось багато втратив на початку повномасштабної агресії, але зміг відновитись і продовжити надавати послуги. Тому що для кінцевого користувача рітейл - це те, що найближче»

фоторепортаж BEST CIO 2023

Переможець у номінації «Роздрібна торгівля» - Сергій Лесько (OKKO-group): «Серед іншого я хотів би подякувати нашій компанії, яка незважаючи на складні часи, все ж таки не перестає інвестувати в ІТ-проєкти і допомагати Збройним Силам України»

фоторепортаж BEST CIO 2023

Сергій Мовчан (Львівхолод), Сергій Лесько (OKKO-group), Микола Антонюк (Lenovo) та представник компанії Фокстрот

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

Андрій Пеший (Kernel): «Компанії харчової промисловості стикнулись з великими викликами, які вони успішно подолали»

фоторепортаж BEST CIO 2023

Віталій Іванов (Рошен) здобув перемогу в категорії «Харчова промисловість»: «Можу відверто сказати, конкурс BEST CIO дуже мотивує розвиватися особисто і впевнений, що розвиває в цілому ІТ-галузь»

фоторепортаж BEST CIO 2023

Володимир Патлань (Наш Продукт Плюс), Андрій Пеший (Kernel), Віталій Іванов (Рошен), Андрій Грищенко (Ласка)

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023
 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023
 

фоторепортаж BEST CIO 2023

 

фоторепортаж BEST CIO 2023

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