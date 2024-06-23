Фоторепортаж за підсумками урочистої церемонії нагородження переможців BEST CIO 2023

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У понеділок, 3 червня, в Театрі на Подолі після двох років перерви було проведено урочисту церемонію нагородження учасників Чотирнадцятого Всеукраїнського конкурсу ІТ-директорів BEST CIO 2023. До вашої уваги фоторепортаж за підсумками проведеного заходу.

Михайло Лаптєв («Комп’ютерний Огляд») відкриває офіційну частину церемонії: «Перш за все я хотів би подягувати нашим Силам Оборони за те, що ми живі, і що ми можемо збиратися як сьогодні»

Володимир Позняков (офіцер ЗСУ, керівник проєкту підтримки сил ППО Києва SafeSky), за мить оголосить переможця в категорії Агропромисловий комплекс: «Кожен з цих номінантів зробив багато для того, щоб його бізнес вижив і був ефективним»

Микола Рясько (НІБУЛОН) - переможець в сегменті Агропромисловий комплекс: «Ми не опускаємо руки, ми всі рухаємось до перемоги, до економічної стабільності нашої країни»

Тарас Гошовський (МХП), Микола Рясько (НІБУЛОН), Михайло Іванов (Сігнет) та Володимир Позняков

Максим Агеєв (De Novo): «Восени 2022 року однією з індустрій, які втримались і забезпечили багато важливих послуг, були саме банки. Це додало впевненості нашим людям, що країна не впала і хаосу немає»

Нагороду Владислава Волошина («Укргазбанк») прийняв його колега Олег Дідіченко: «Не помилюсь, якщо скажу, що це заслуга колективна, ми всі намагались допомогти Владу, щоб він здобув перемогу»

Представники фіналістів та переможця у категорії "Банки"

Сергій Хачінян (IT Solutions) вітає з перемогою в номінації «Державний сектор» Вікторію Іцкович (Київська міська рада)

Вікторія Іцкович (Київська міська рада): «На мою думку, ключове слово останніх років - стійкість. Люди, які знаходяться тут в залі, і їх команди - вони всі показали стійкість»

Ернест Кліменко (Укразалізниця), Вікторія Іцкович (Київська міська рада), Іван Двойленко (Державна міграційна служба України) і Сергій Хачінян (IT Solutions)

Сергій Поляков (UCloud): «І переможцем в категорії "Охорона здоров’я" став Андрій Гончаренко»

Андрій Гончаренко (Аптека Низьких Цін): «В перші дні повномасштабної війни я їздив в аптеки, дивився, що відбувається там, і я зрозумів, що хоч нам і складно, в нас свій фронт, ми повинні виконувати свою соціальну місію»

Сергій Поляков (UCloud), Дмитро Харєбов (Добробут), Андрій Гончаренко (Аптека Низьких Цін) та Віталій Світельський (Синево Україна)

Олександр Тимошенко (Метінвест Діджитал): «Всі представники ІТ змогли забезпечити нормальне стабільне функціонування в наших складних умовах»

Переможцем в категорії «Інформаційній технології» стає Олександр Пронькін (Infopulse): «Останні роки показали, що ми нація лідерів»

Дмитро Проскурін (Uklon), Олександр Тимошенко (Метінвест Діджитал), Олександр Пронькін (Infopulse), представник SQUAD та Наталія Лукаш (Метінвест Діджитал)



Олександр Батуревич (Check Point): «Фармацевтика - це перш за все про розвиток, якого не було б без людей, які забеспечують бізнес-процеси, стабільність розвитку і впровадження інноваційних технологій»



Володимир Красотін (Дарниця) - переможець в категорії «Хімія та фармацевтика»: «Тільки разом, в партнерстві, в колаборації з іншими участниками ринку ми можемо дати ворогу достойний опір. Тому я вважаю, що в цьому залі, в рамках категорій немає конкурентів, а є тільки партнери»

Олександр Батуревич (Check Point), Аліна Квітко (Elfa Group), Володимир Красотін (Дарниця) та Сергій Соломаха (Delta Medical)



Микола Антонюк (Lenovo) оголошує переможця в категорії «Роздрібна торгівля»: «Рітейл був однією з категорій, яка динамічно змінювалась останнім часом. Хтось почав надавати банківські послуги. Хтось багато втратив на початку повномасштабної агресії, але зміг відновитись і продовжити надавати послуги. Тому що для кінцевого користувача рітейл - це те, що найближче»

Переможець у номінації «Роздрібна торгівля» - Сергій Лесько (OKKO-group): «Серед іншого я хотів би подякувати нашій компанії, яка незважаючи на складні часи, все ж таки не перестає інвестувати в ІТ-проєкти і допомагати Збройним Силам України»

Сергій Мовчан (Львівхолод), Сергій Лесько (OKKO-group), Микола Антонюк (Lenovo) та представник компанії Фокстрот

Андрій Пеший (Kernel): «Компанії харчової промисловості стикнулись з великими викликами, які вони успішно подолали»

Віталій Іванов (Рошен) здобув перемогу в категорії «Харчова промисловість»: «Можу відверто сказати, конкурс BEST CIO дуже мотивує розвиватися особисто і впевнений, що розвиває в цілому ІТ-галузь»

Володимир Патлань (Наш Продукт Плюс), Андрій Пеший (Kernel), Віталій Іванов (Рошен), Андрій Грищенко (Ласка)









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