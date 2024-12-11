Компоненти для повного комплекту настільного комп'ютера Raspberry Pi надійшли у продаж

11 декабря 2024 г., 11:45

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Фонд Raspberry Pi представив рішення Raspberry Pi 500, доступне за ціною $90, і Raspberry Pi Monitor, що продається за ціною $100: разом вони являють собою повний комплект настільного комп'ютера Raspberry Pi.



Повідомляється, початкова місія Raspberry Pi полягала в тому, щоб дати доступні програмовані персональні комп'ютери в руки молоді по всьому світу. І хоча пройдено кілька етапів шляху, ставши одним з найбільших у світі виробників промислових і вбудованих комп'ютерів, ця місія залишається в основі майже всього, що робить організація. Вона спонукає створювати недорогі продукти, як-от Raspberry Pi Zero 2 W за $15, і потужніші, як-от флагманський Raspberry Pi 5 SBC. Ці продукти забезпечують лише основні обчислювальні елементи комп'ютера, які можна об'єднати з сімейним телевізором і вживаними периферійними пристроями, щоб створити повноцінну й економічно ефективну систему.



Але з часом було усвідомлено переваги інтеграції: деяким людям краще підходить система, готова до використання просто з коробки. Ця потреба яскраво проявилася в перші дні пандемії COVID, коли спільно з Фондом Raspberry Pi було доставлено тисячі настільних комплектів Raspberry Pi 4 і моніторів молодим людям, які навчаються вдома у Великій Британії. Досвід участі в такій програмі ліг в основу розробки Raspberry Pi 400, універсального ПК, формфактор (і назва) якого нагадує про 8- і 16-бітові комп'ютери - BBC Micro, Sinclair Spectrum і Commodore Amiga - 1980-х та 1990-х років.



Зазначається, за чотири роки, що минули з моменту випуску Raspberry Pi 400, він став дуже популярним серед ентузіастів і викладачів. І тепер представлений його наступник, Raspberry Pi 500, який пропонує можливості та продуктивність платформи Raspberry Pi 5 у формфакторі «все в одному»:



- Чотириядерний 64-бітний процесор Arm Cortex-A76 з частотою 2,4 ГГц

- 8 ГБ LPDDR4X-4267 SDRAM

- Графічний процесор VideoCore VII, що підтримує OpenGL ES 3.1 і Vulkan 1.3

- Подвійний дисплейний вихід HDMI 4Kp60

- Дводіапазонний Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5.0

- 2 × порти USB 3.0, що підтримують одночасну роботу на швидкості 5 Гбіт/с

- 1 × порт USB 2.0

- Гігабітний порт Ethernet

- Горизонтальний 40-контактний роз'єм Raspberry Pi GPIO



Ціна Raspberry Pi 500 становить $90, включно з SD-карткою об'ємом 32 ГБ під брендом Raspberry Pi, а також доступний комплект Desktop Kit вартістю $120, до якого входять:



- Миша Raspberry Pi

- Блок живлення Raspberry Pi 27 Вт USB-C

- 2 м кабелю micro HDMI - HDMI

- Посібник для початківців з Raspberry Pi, 5-те видання



Попри високий ступінь інтеграції, Raspberry Pi 500 - це тільки пів справи: щоб зібрати повноцінну систему, все одно знадобиться пристрій відображення. Саме тому було випущено монітор Raspberry Pi Monitor, який можна придбати за ціною $100. Розроблений для поєднання з Raspberry Pi 500 або Raspberry Pi 5 у корпусі, він містить 15,6-дюймову IPS-панель Full HD з колірним охопленням 45% і кутом огляду 80°, а також кілька динаміків потужністю 1,2 Вт у тонкому корпусі з відкидною вбудованою підставкою і точками кріплення VESA.



Живлення пристрою здійснюється через роз'єм USB-C. Економні користувачі можуть живити монітор безпосередньо від Raspberry Pi через кабель USB-A - USB-C, що входить до комплекту; у цьому режимі яскравість дисплея обмежена 60% від максимальної, а гучність - 50% від максимальної. Використання спеціального блоку живлення USB-C, здатного видавати 5 В/3 А, наприклад, блоку живлення Raspberry Pi 15 W USB-C Power Supply, дає змогу домогтися повного діапазону яскравості та гучності.



Крім того, повідомляється про зниження ціни на Raspberry Pi 400 з $70 до $60, а на комплект персонального комп'ютера Raspberry Pi 400 - зі $100 до $80. Крім того, до кожного Raspberry Pi 400 додається SD-карта з логотипом Raspberry Pi.

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