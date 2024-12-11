Переможці Open Data Accelerator отримали 5,8 млн грн на розвиток своїх стартапів

11 декабря 2024 г., 12:35

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Журі Open Data Accelerator обрало пʼять переможців, що реалізують рішення на основі відкритих даних, та розділять грантовий фонд у понад 5,8 млн грн. Мета програми – допомогти українським технологічним проєктам розвиватися та масштабуватися. Упродовж трьох місяців учасники покращували бізнес-моделі, удосконалювали технічні складники розробок, створювали стратегії залучення інвестицій. У фіналі 14 команд представили проєкти експертам українських та міжнародних організацій.

Члени журі оцінювали проєкти за інноваційністю ідеї, потенційним впливом, якістю проєкту й стадією розвитку, використанням відкритих даних, стійкістю та незалежністю від грантового фінансування.

Переможцями Open Data Accelerator стали:

Demarka – ШІ-платформа для перевірки можливості реєстрації торгових марок (ТМ) для стартапів та МСБ у всьому світі. Вона аналізує схожі ТМ, перевіряє відповідність правовим умовам і надає рекомендації для підвищення шансів реєстрації.

Струм – профорієнтаційна платформа для підлітків та молоді, яка допомагає їм обрати найефективніший шлях для професійної самореалізації. Рішення дає змогу зрозуміти реальні можливості ринку праці України в 50 найбільш перспективних професіях, дізнатися більше про них, познайомитися з навчальними закладами та роботодавцями.

Handstree – комплексне SaaS-рішення для неприбуткових організацій, спрямоване на підвищення прозорості та зміцнення довгострокових відносин із закордонними донорами. Розробка дає змогу ініціативам отримувати регулярну фінансову підтримку без витрат на рекламу, а благодійникам – здійснювати безпечні прямі пожертви й стежити, як використовують їхні кошти.

CrimeDataLab – платформа, яка інтегрує відкриті дані й надає зручні аналітичні інструменти для підвищення прозорості та ефективності протидії злочинності. Технічне рішення трансформує датасети в зрозумілі візуалізації та має помічника на основі штучного інтелекту.

Sympto.me – мобільний застосунок, який забезпечує супровід пацієнта до й після візиту в медзаклад через ШІ-аватарів. Проєкт допомагає сімейним лікарям уникати професійного вигорання та ефективніше виконувати роботу, а пацієнтам надає цілодобову підтримку (опитування, роз’яснення, рекомендації) щодо фізичного й ментального здоров’я.

Open Data Accelerator реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації та завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнери в реалізації проєкту – Фонд Східна Європа та SocialBoost.

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