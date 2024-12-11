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Переможці Open Data Accelerator отримали 5,8 млн грн на розвиток своїх стартапів

11 декабря 2024 г., 12:35
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Переможці Open Data Accelerator отримають 5,8 млн грн на розвиток розробок на основі відкритих даних

Журі Open Data Accelerator обрало пʼять переможців, що реалізують рішення на основі відкритих даних, та розділять грантовий фонд у понад 5,8 млн грн. Мета програми – допомогти українським технологічним проєктам розвиватися та масштабуватися. Упродовж трьох місяців учасники покращували бізнес-моделі, удосконалювали технічні складники розробок, створювали стратегії залучення інвестицій. У фіналі 14 команд представили проєкти експертам українських та міжнародних організацій.

Члени журі оцінювали проєкти за інноваційністю ідеї, потенційним впливом, якістю проєкту й стадією розвитку, використанням відкритих даних, стійкістю та незалежністю від грантового фінансування.

Переможцями Open Data Accelerator стали:

Demarka – ШІ-платформа для перевірки можливості реєстрації торгових марок (ТМ) для стартапів та МСБ у всьому світі. Вона аналізує схожі ТМ, перевіряє відповідність правовим умовам і надає рекомендації для підвищення шансів реєстрації.

Струм – профорієнтаційна платформа для підлітків та молоді, яка допомагає їм обрати найефективніший шлях для професійної самореалізації. Рішення дає змогу зрозуміти реальні можливості ринку праці України в 50 найбільш перспективних професіях, дізнатися більше про них, познайомитися з навчальними закладами та роботодавцями.

Handstree – комплексне SaaS-рішення для неприбуткових організацій, спрямоване на підвищення прозорості та зміцнення довгострокових відносин із закордонними донорами. Розробка дає змогу ініціативам отримувати регулярну фінансову підтримку без витрат на рекламу, а благодійникам – здійснювати безпечні прямі пожертви й стежити, як використовують їхні кошти.

CrimeDataLab – платформа, яка інтегрує відкриті дані й надає зручні аналітичні інструменти для підвищення прозорості та ефективності протидії злочинності. Технічне рішення трансформує датасети в зрозумілі візуалізації та має помічника на основі штучного інтелекту.

Sympto.me – мобільний застосунок, який забезпечує супровід пацієнта до й після візиту в медзаклад через ШІ-аватарів. Проєкт допомагає сімейним лікарям уникати професійного вигорання та ефективніше виконувати роботу, а пацієнтам надає цілодобову підтримку (опитування, роз’яснення, рекомендації) щодо фізичного й ментального здоров’я.

Open Data Accelerator реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації та завдяки проєкту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK Dev. Партнери в реалізації проєкту – Фонд Східна Європа та SocialBoost.

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