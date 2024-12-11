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Естонія продовжить щороку виділяти на допомогу Україні 0,25% свого ВВП

11 декабря 2024 г., 10:25
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Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, який прибув до Києва з робочим візитом.
 
Сторони обговорили ключові аспекти двосторонньої співпраці у сфері оборони, зокрема кібербезпеку, підготовку українських військових та розвиток виробництва озброєння.
 
Рустем Умєров висловив вдячність Естонії за її масштабну військову, економічну та дипломатичну підтримку.
 
За словами прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала, його країна продовжить виділяти на допомогу Україні 0,25% власного ВВП щороку. Він також запевнив, що Естонія, яка має унікальний досвід у сфері кібербезпеки, готова активно ділитися цими знаннями з Україною.
 
Окремо було наголошено на важливості підготовки та оснащення однієї з українських бригад за підтримки естонських партнерів.
 
Міністр оборони України розповів естонській делегації про стратегічні пріоритети України в оборонній сфері. Особливу увагу було приділено питанню вітчизняного виробництва зброї. За словами Рустема Умєрова, у 2025 році ці зусилля будуть значно посилені, зокрема у напрямі створення далекобійних озброєнь.
 
«Російська агресія становить загрозу для всієї Європи. Лише спільними зусиллями ми зможемо подолати цю загрозу та відновити мир. Дякую Естонії за її принципову позицію та солідарність з Україною», – заявив Рустем Умєров.

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