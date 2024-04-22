Schneider Electric веде переговори про придбання Bentley Systems

22 апреля 2024 г., 11:35

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Bloomberg пише, що Schneider Electric веде переговори з виробником інженерного програмного забезпечення Bentley Systems.



Обговорення є частиною стратегії Schneider Electric з нарощування можливостей у сфері індустріальних технологій і перебувають на ранній стадії, повідомила компанія в п'ятницю. Bentley окремо підтвердила заяву Schneider Electric, не коментуючи її.



Вартість акцій Bentley Systems майже не змінилася і становила 52,13 доларів за акцію, що дає ринкову оцінку компанії у 17 мільярдів доларів. Акції зросли на 3,9% в четвер, коли агентство Reuters вперше повідомило, що компанія вивчає варіанти, включаючи продаж, посилаючись на людей, знайомих з цим питанням. Акції Schneider Electric впали на 3,2% до 208,40 євро.



Компанія Bentley, що базується в Екстоні (шт Пенсильванія), розробляє програмне забезпечення для інженерних і будівельних проектів - від мостів і аеропортів до комунальних служб і шахт. Schneider Electric, одна з найстаріших і найбільших промислових компаній Франції, є одним зі світових лідерів у галузі рішень для керування енергоспоживанням та систем автоматизації.

Ринкова вартість Schneider зросла до рекордних 120 млрд євро після того, як ціна її акцій потроїлася за п'ять років.



Bloomberg вказує, що враховуючи чистий борг, Bentley Systems оцінюється приблизно в 18,5 мільярдів доларів. При такій ціні придбання Schneider Electric стане однією з найбільших угод французької корпорації в США, яка перевершить покупку LVMH ювелірної компанії Tiffany & Co. за 17,4 мільярда доларів у 2021 році, але поступатиметься угоді Sanofi з Genzyme за 19,1 мільярда доларів у 2011 році.



Також зазначається, що раніше Schneider Electric придбала британську компанію Aveva Group, що займається розробкою програмних систем SCADA , у два етапи, придбавши майже 60% у 2018 році за 1,7 млрд фунтів стерлінгів, а решту - у 2023 році за 3,9 млрд фунтів стерлінгів.

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