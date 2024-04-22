Gartner прогнозує зростання світових ІТ-витрат на 8% у 2024 році

22 апреля 2024 г., 9:35

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Згідно з останнім прогнозом Gartner, світові витрати на ІТ у 2024 році становитимуть 5,06 трильйона доларів, що на 8% більше, ніж у 2023 році. Це більше, ніж у попередньому кварталі, коли прогнозувалося зростання на 6,8%, і означає, що світові витрати на ІТ перевищать 8 трильйонів доларів ще до кінця десятиліття.



"Витрати на ІТ-послуги зростуть на 9,7% і перевищать 1,52 трильйона доларів, і ця категорія може стати найбільшим ринком, який відстежує Gartner, - заявив Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock), почесний віце-президент-аналітик Gartner. - Підприємства швидко відстають від ІТ-сервісних компаній у плані залучення талантів з ключовими ІТ-навичками. Це створює більшу потребу в інвестиціях у консалтинг порівняно з витратами на внутрішній персонал. Ми перебуваємо на переломному етапі цієї тенденції, коли вперше на консалтинг витрачається більше коштів, ніж на внутрішній персонал".



Інвестиції в системи центрів обробки даних ілюструють зміщення фокусу на витрати на GenAI.



Очікується, що витрати на системи для центрів обробки даних помітно зростуть з 2023 року (4%) до 2024 року (10%), значною мірою завдяки плануванню генеративного АІ.



"Ми спостерігаємо цикл історії, плану, виконання, коли мова йде про GenAI. У 2023 році підприємства розповідали про GenAI, а в 2024 році ми бачимо, що більшість з них планують його впровадження у 2025 році, - зазначив Лавлок. - Постачальники технологій повинні бути на крок попереду цього циклу і вже знаходяться на етапі впровадження. Вони впроваджують можливості GenAI в існуючі продукти та послуги, а також у випадки використання, які визначають їхні корпоративні клієнти.



"На ринках, що підтримують великомасштабні проекти GenAI, таких як сервери та напівпровідники, провайдери послуг також витрачають кошти на рівні золотої лихоманки, - продовжив Лавлок. - У 2024 році на сервери АІ припадатиме близько 60% загальних витрат гіперскейлерів на сервери".



Середній термін служби мобільних телефонів скорочується, а споживачі та підприємства замінюють мобільні телефони раніше. Ця зміна дозволить витратам на пристрої досягти 688 мільярдів доларів протягом 2024 року в порівнянні з мінімальними витратами в 664 мільярди доларів торік, що становитиме 3,6% зростання. Інтеграція можливостей GenAI в преміальні та базові телефони не лише сприяє, але й підтримує ці зміни.

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