Qualcomm выступила против сделки между Nvidia и Arm

15 февраля 2021 г., 9:45

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Как сообщает CNBC, компrания Qualcomm выступила против приобретения Nvidia британского разработчика микросхем Arm.



Отмечается, что компания сообщила Федеральной торговой комиссии, Европейской комиссии, Управлению по конкуренции и рынкам Великобритании и Государственной администрации Китая по регулированию рынка, что у нее есть опасения по поводу сделки Nvidia и Arm, которая в настоящее время принадлежит японскому технологическому гиганту SoftBank.



Расследование FTC перешло на "второй этап", и регулирующий орган США попросил SoftBank, Nvidia и Arm предоставить дополнительную информацию, как сообщают источники CNBC. Выполнение этого информационного запроса может занять не один месяц, поскольку необходимо будет подготовить несколько развернутых документов. На этом этапе комитет также будет взаимодействовать с другими компаниями, у которых может быть необходимая информация для принятия решения.



Qualcomm, которая отказалась комментировать эту историю, связалась с регулирующими органами, поскольку считает, что они сыграют значительную роль в определении того, будет ли сделка завершена или нет.



Nvidia заявила CNBC в своей уверенности, что регулирующие органы разберутся в ситуации и увидят выгоды от приобретения Arm.



Qualcomm выступает против поглощения Arm, поскольку согласно ее оценкам существует очень высокий риск того, что Nvidia может помешать другим производителям использовать интеллектуальную собственность британской компании в полном объеме. Nvidia иначе не сможет извлечь полную выгоду от полученных активов.



Объявляя о приобретении, Nvidia и Arm заявили, что сделка создаст «ведущую компьютерную компанию в мире для эпохи ИИ». Было обещано сохранить штаб-квартиру Arm в Кембридже (Великобритания), и вложить значительные средства в развитие компании. «Данное объединение имеет огромные преимущества для обеих компаний, наших клиентов и отрасли», заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, в момент объявления соглашения.



Тем не менее, пять отраслевых источников, в том числе два инвестора из технологического сектора, заявили CNBC, что, по их мнению, очень высоки шансы блокирования сделки одним или несколькими регулирующими органами.

Некоторые наблюдатели отмечают, что сама по себе ситуация удивительна, что Qualcomm только сейчас начала проводить активности против сделки, которая угрожает ее многомиллиардному бизнесу. И то это выступление не очень публичное.

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