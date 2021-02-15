HP выпустила второй хромбук на процессоре MediaTek

15 февраля 2021 г., 10:25

Компания HP представила новую модель хромбука для образовательного сегмента.



Особенностью устройства HP Chromebook 11MK G9 EE с экраном диагональю 11,6 дюйма (1366 × 768) является то, что оно базируется на чипе MediaTek MT8183 (2.0 ГГц). На борту также 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 или 64 ГБ в зависимости от конфигурации.



В отличие от хромбука в таком же дизайне, но на Intel Celeron модель HP Chromebook 11MK G9 EE имеет не по два порта USB Type-A и USB Type-C, а по одному.



Стоит отметить, что первый хромбук HP Chromebook 11a на чипах MediaTek компания выпустила в октябре прошлого года.



В оснащении HP Chromebook 11MK G9 имеется также 3,5-мм аудиоразъем, ридер microSD и HD-камера.



Аккумулятор емкостью 47 Вт\ч обеспечивает до 16 часов работы.



HP Chromebook 11MK G9 EE имеет толщину 19 мм и массу 1,36 кг. Он сертифицирован по стандарту MIL-STD 810H, выдерживает падении с высоты 122 см.



Устройство в конфигурации 8ГБ/32ГБ предлагается на рынке США по цене 284 долл.

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