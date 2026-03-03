Motorola Razr Fold: акумулятор на 6000 мАг та Snapdragon 8 Gen 5 — оголошено ціну нового флагмана

3 марта 2026 г., 13:35

Після гучного дебюту на виставці CES 2026, компанія Motorola нарешті розкрила всі карти щодо свого першого складаного смартфона у форматі «книжки» — Razr Fold. Пристрій покликаний кинути виклик лідерам сегмента, пропонуючи небачену раніше для гнучких екранів автономність та захищеність.



Motorola обрала агресивну стратегію у преміумсегменті. Razr Fold надійде у продаж за ціною €1999.



У комплекті новий фірмовий стилус Moto Pen Ultra.



Першими новинку зможуть придбати мешканці Європи, тоді як реліз у Північній Америці заплановано на пізніший термін.



Головною технологічною особливістю смартфона став акумулятор. Motorola використала передову кремній-вуглецеву технологію, що дозволило вмістити місткість 6 000 мАг у складаний корпус. На сьогодні це один із найвищих показників серед пристроїв такого типу.



Швидкість зарядки також вражає: дротова - 80 Вт, бездротова - 50 Вт.



Всередині Razr Fold працює найпотужніший чип 2026 року — Snapdragon 8 Gen 5, що забезпечує безкомпромісну швидкість роботи інтерфейсу та AI-функцій.



Окрему увагу приділили надійності. Смартфон отримав сертифікацію за стандартами IP48 та IP49. Це означає, що пристрій захищений не лише від бризок, а й від потрапляння дрібного пилу та струменів води під високим тиском — критично важливий апгрейд для складних механізмів.



Motorola Razr Fold виглядає як серйозна спроба бренду повернути собі корону інноватора. Поєднання величезної батареї та захисту IP49 робить його чи не найпрактичнішим «фолдом» на ринку.

