KIOXIA представила перший корпоративний NVMe SSD з технологією BiCS FLASH 8-го покоління

16 мая 2025 г., 11:45

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Компанія KIOXIA America оголосила про розробку і демонстрацію прототипів нових твердотільних накопичувачів KIOXIA CM9 Series PCIe 5.0 NVMe. Ці накопичувачі нового покоління - перші корпоративні SSD, створені на основі тривимірної флешпам'яті KIOXIA 8-го покоління BiCS FLASH TLC, в якій реалізовано технологію CBA (CMOS directly Bonded to Array) - архітектурну інновацію, яка забезпечує значний приріст енергоефективності, продуктивності та щільності, а також подвоєння доступної місткості на один флешпристрій.



У міру зростання вимог сучасних обчислень такі додатки, як штучний інтелект, машинне навчання і високопродуктивні обчислення, потребують складної інфраструктури твердотільних систем зберігання даних, яка потребує не тільки продуктивності корпоративного класу, а й висшої енергоефективності для забезпечення масштабованості та керованих експлуатаційних витрат. Задоволення цих вимог посідає центральне місце в конструкції серії KIOXIA CM9, яка спеціально створена для підтримки робочих навантажень у центрах обробки даних нового покоління.



В основі серії CM9 лежить технологія BiCS FLASH 8-го покоління компанії KIOXIA, найпередовіша на сьогодні 3D флешпам'ять. Ця технологія використовує архітектуру на основі CBA, яка значно збільшує швидкість інтерфейсу NAND, підвищує щільність і енергоефективність, а також знижує затримки, що безпосередньо впливає на продуктивність SSD.



Накопичувачі серії KIOXIA CM9 забезпечують приріст продуктивності приблизно на 65% під час довільного запису, на 55% під час довільного читання та на 95% під час послідовного запису, як порівняти з попереднім поколінням. Крім того, приріст продуктивності на ват становить 55% при послідовному читанні і 75% при послідовному записі.



Основні характеристики твердотільних накопичувачів серії KIOXIA CM9:

- Відповідність специфікаціям PCIe 5.0, NVMe 2.0, NVMe-MI 1.2c і OCP Datacenter NVMe SSD 2.5.

- Підтримка двох портів у формфакторах 2,5 дюйма і E3.S SSD

-Витривалість при інтенсивному читанні (1 DWPD) і змішаному використанні (3 DWPD)

-Послідовна продуктивність - 14,8 ГБ/с при читанні та 11 ГБ/с при записі

- Продуктивність при випадковому доступі - 3 400 KIOPS (QD512) і 800 KIOPS (QD32).

- Місткість 2,5-дюймових накопичувачів до 61,44 ТБ і місткість E3.S до 30,72 ТБ.



«Ми пишаємося тим, що інтегрували новітню технологію тривимірної флешпам'яті BiCS FLASH у наші корпоративні SSD, забезпечивши підвищену продуктивність та енергоефективність для робочих навантажень, орієнтованих на AI», - говорить Невілл Ічхапорія (Neville Ichhaporia), старший віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу SSD у KIOXIA America. «У міру зростання складності та масштабу моделей штучного інтелекту виникає потреба в рішеннях для зберігання даних, здатних підтримувати високу пропускну спроможність і низьку затримку, а також забезпечують вищу теплову ефективність. З додаванням серії CM9 компанія KIOXIA забезпечує більш ефективне масштабування операцій штучного інтелекту і допомагає знизити енергоспоживання і сукупну вартість володіння в середовищах центрів обробки даних».



Твердотільні накопичувачі KIOXIA серії CM9 вже надійшли в продаж для обраних клієнтів і будуть представлені на виставці Dell Technologies World, яка пройде з 19 по 22 травня в Лас-Вегасі.

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