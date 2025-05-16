Proofpoint придбає німецького розробника Hornetsecurity за 1 млрд дол.

16 мая 2025 г., 13:45

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Компанія Proofpoint, що спеціалізується на рішеннях для кібербезпеки, офіційно повідомила, що купує конкурента - компанію Hornetsecurity.

Мова йде про найбільше придбанням в історії Proofpoint, угоду експерти оцінюють у понад 1 мільярд доларів.

В останні місяці в індустрії кібербезпеки спостерігається посилена консолідація, коли компанії поглинають менших конкурентів, щоб посилити свої пропозиції в епоху кіберзлочинності, що підживлюється АІ.

У березні Google оголосила про угоду з придбання ізраїльського стартапу хмарної безпеки Wiz за 32 млрд дол., а минулого місяця Palo Alto Networks заявила, що купує кіберстартап Protect AI.

Компанія Proofpoint, яка в даний час належить інвесткоспанії Thoma Bravo, заявила в четвер CNBC, що угода з купівлі Hornetsecurity допоможе поглибити її експертизу в екосистемі постачальників керованих послуг (MSP), а також розширити бізнес у Європі.

Hornetsecurity, штаб-квартира якої знаходиться в Ганновері, (Німеччина) спеціалізується на наданні керованих хмарних послуг з безпеки електронної пошти. Її рішення допомагають захистити компанії від кібератак, втрати даних та ризиків, пов'язаних з Microsoft 365 та іншою ІТ-інфраструктурою.

Генеральний директор Proofpoint Суміт Дхаван (Sumit Dhawan) заявив CNBC, що угода допоможе «консолідувати розрізнені інструменти безпеки в єдину платформу, яка захищає людей і дані в глобальному ландшафті загроз».

«Генеративний АІ докорінно змінив ландшафт загроз, уможлививши більш швидкі, цілеспрямовані та складні атаки, - зазначив Дхаван. - Малі та середні фірми все частіше опиняються під прицілом хакерів і потребують інтегрованих, високоефективних рішень».

У жовтні минулого року повідомлялося, що Proofpoint вивчає можливості зовнішнього злиття і поглинання менших фірм з кібербезпеки з метою повернення на публічні ринки в 2026 році. Компанія стала приватною у 2021 році, коли її придбала приватна інвестиційна компанія Thoma Bravo за 12,3 мільярда доларів.

Згідно з прес-релізом, Hornetsecurity обслуговує понад 125 000 малих і середніх підприємств і налічує понад 700 співробітників. Proofpoint має понад 4 500 співробітників, а її клієнтами є 85% компаній зі списку Fortune 100.

Очікується, що угода буде закрита у другій половині 2025 року, відповідно до звичайних умов закриття.

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