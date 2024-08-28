Qualcomm посилює лідерство в сегменті IoT з придбанням Sequans

28 августа 2024 г., 9:35

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Угода розширює пропозиції Qualcomm в сегменті LPWA, усуваючи прогалини в продуктивності та ефективності за допомогою передових технологій 4G IoT компанії Sequans.

Придбання забезпечує Sequans капіталом для розвитку 5G, одночасно дозволяючи їй продовжувати використовувати свою технологію 4G IoT.

Qualcomm уклала угоду з французькою компанією Sequans Communications, яка займається виробництвом чипів, про придбання її бізнесу 4G IoT за 200 мільйонів доларів. Очікується, що угода буде закрита до кінця жовтня 2024 року.

Зазначається, що Sequans шукала потенційних покупців після складного 2023 року, протягом якого її доходи скоротилися майже вдвічі. До цього компанія Renesas Electronics намагалася придбати бізнес Sequans, але угода не відбулася.

Як зазначають у Counterpoint, компанія Qualcomm вже є домінуючим гравцем на світовому ринку 4G IoT (неавтомобільного) з часткою 23%, в той час як Sequans займає лише 0,5%. За винятком Китаю, частка ринку Qualcomm злітає до понад 59%, а Sequans ледве досягає 1,4%. Це означає, що метою придбання не є збільшення частки ринку. Однак воно дозволяє Qualcomm обслуговувати ширше коло корпоративних клієнтів, яким потрібен надійний стільниковий зв'язок з низьким енергоспоживанням для промислових додатків Інтернету речей. Додавання передових технологій 4G IoT від Sequans до існуючого набору рішень IoT від Qualcomm зміцнить позиції останньої на ринку промислового IoT.

З технологічної точки зору, сильні сторони Qualcomm поширюються на весь ландшафт LPWA, охоплюючи LTE-M, NB-IoT, Cat-1, Cat-4 і більш високі категорії. Хоча раніше Qualcomm стикалася з проблемами в сегменті Cat-1 bis, вона швидко набрала обертів, збільшивши свою частку ринку з 2% до 16% за межами Китаю протягом одного року. Це значне поліпшення демонструє здатність Qualcomm ефективно конкурувати у всіх технологіях LPWA, не покладаючись виключно на зовнішні придбання, такі як Sequans.

Важливо відзначити, що в сегменті 4G в значній мірі домінують китайські виробники, в тому числі UNISOC, Eigencomm, Xinyi, ASR Microelectronics і нові гравці, такі як Altair Semiconductor. Цей конкурентний ландшафт підкреслює виклики, з якими Qualcomm може зіткнутися в певних регіонах, особливо в тих, що мають потужні внутрішні екосистеми 4G.

Випущені у 2018 році дворежимні чипсети Qualcomm MDM9206 та MDM9205 LPWA Dual Mode тепер вважаються застарілими. Серія Monarch від Sequans є найновішою і пропонує покращену продуктивність, менше енергоспоживання та менший розмір у порівнянні з чіпами Qualcomm. Придбання Sequans - це розумний крок, який допоможе Qualcomm зміцнити свої позиції та ефективно заповнити цю прогалину на ринку LPWA.

Придбання Qualcomm бізнесу 4G IoT компанії Sequans Communications є стратегічним кроком, спрямованим на розширення портфоліо IoT компанії Qualcomm. Незважаючи на невелику частку ринку Sequans, інтеграція її передових технологій 4G зміцнить позиції Qualcomm і дозволить їй обслуговувати ширше коло корпоративних клієнтів, які шукають надійні рішення для підключення з низьким енергоспоживанням.

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