Литва збільшить замовлення дронів для України до 5 тис пристроїв

28 августа 2024 г., 8:15

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Мілітарний повідомляє, що Литва закуповує дрони у місцевих виробників для власного війська та Сил оборони України.

Про це розповів міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, згідно з виданням Delfi.

Агентство оборонних ресурсів Литви вже підписало контракти з п’ятью литовськими компаніями на суму 8 млн євро.

Повідомляється, що замовлення отримали компанії: Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy і Unmanned Defense Systems.

В рамках цих угод литовській армії буде поставлено понад 2,3 тисяч FPV-дронів вартістю 3 млн євро, а Силам оборони України – майже 5 тисяч дронів того ж типу за 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в квітні повідомлялось, що Литва закупить для України 3 тисячі безпілотників литовського виробництва.

«Ми прагнемо заохочувати виробництво дронів і антидронів у Литві… Випробування, які відбулися в Україні, і підписання договорів – це величезний імпульс і значущий крок для наших виробників дронів. Ця закупівля, безсумнівно, пов’язана з основоположними інтересами національної безпеки», – сказав Кащюнас.

Дрони як для України, так і для Литви закуповують з усім додатковими засобами і обладнанням, яке необхідне для запуску та управління. Також у вартість входить навчання операторів.

Планується, що перші дрони будуть доставлені в Україну наприкінці вересня цього року.

А всі законтрактовані дрони мають бути доставлені як ЗСУ, так і литовській армії до кінця цього року.

Нагадаємо, що 24 серпня прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в Києві заявила, що Литва виділить 35 млн євро на закупівлю для України радарів і обладнання для розмінування.

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