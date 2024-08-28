Найбільша європейська мережа дискаунтерів Lidl створює хмарного оператора з річним виторгом у 2 млрд дол.

28 августа 2024 г., 10:25

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Згідно з публікацією Financial Times на арені хмарних обчислень несподівано зʼявився новий великій гравець, який створено Schwarz Group, що володіє Lidl - найбільшою європейською мережею дискаунтерів.

Майже так само як 20 років тому, коли Amazon хотіла вирішити свої власні потреби в ІТ-інфраструкту створивши AWS, рітейлер Lidl та її власник Schwarz Group видокремили внутрішній ІТ-підрозділ Schwarz Digits в окремий операційний підрозділ. Згідно з FT, вона позиціонує себе як надійного регіонального конкурента проти таких компаній, як AWS, Google і Microsoft.

Як вважають аналітики, цей крок є не просто ізольованим випадком, а частина ширшої тенденції в Європі до суверенних хмарних обчислень. Amazon, Google, Microsoft, Alibaba та інші не зможуть охопити всі сфери, ні в технологічних доменах, ні в географічних.

Це усвідомлення приходить у той час, коли європейські країни, на чолі з Німеччиною та Австрією, дедалі більше надають пріоритет суворим законам про конфіденційність і захист даних. Дотримання GDPR не підлягає обговоренню, і бізнес вимагає хмарних сервісів, які працюють повністю в межах кордонів ЄС і задовольняють ці потреби в контролі та суверенітеті. По суті, Європа шукає власний EuroCloud.

Метою було насамперед усунення залежності від третіх сторін. Оскільки в Німеччині відповідних провайдерів не було, група прагнула принаймні використовувати європейських постачальників послуг, щоб уникнути зберігання даних в інших юрисдикціях. Дійшовши висновку, що жоден існуючий провайдер неспроможна задовольнити її потреби, компанія вирішила створити власний хмарний сервіс StackIT.

Минулого року Schwarz Digits отримала 1,9 мільярда євро від продажів, а штат вже складає близько 7500 співробітників. Компанія уклала вже багато угод - серед її клієнтів SAP, футбольний клуб Bayern Munich, порт Гамбурга.

На сторінці StackIT представлений список послуг, починаючи від базових обчислень-мережі-сховища до керованих баз даних, обміну повідомленнями, Kubernetes, моніторингу, безпеки та багато іншого.

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