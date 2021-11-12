Kioxia представила первый SSD в форм-факторе EDSFF

12 ноября 2021 г., 13:34

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Kioxia Europe объявила о выпуске первой в отрасли линейки твердотельных накопителей в форм-факторе Enterprise and Data Center (EDSFF) E3.S, разработанных с использованием технологии PCIe 5.0.



Как отмечается, устройства линейки CD7 E3.S построены на базе тестовых образцов SSD форм-фактора E3.S, представленных Kioxia. В них увеличена плотность флеш-памяти на каждый носитель, что позволило оптимизировать эффективность энергопотребления и использования стоечного пространства.



Накопители форм-фактора EDSFF E3.S, свободные от конструктивных ограничений 2,5-дюймового форм-фактора, адаптированы для нужд высокопроизводительных и высокоэффективных серверов и систем хранения. Этот форм-фактор позволяет использовать твердотельные накопители следующего поколения для будущих архитектур центров обработки данных, при этом обеспечивая поддержку множество новых устройств и сценариев использования. Он предусматривает улучшенную циркуляцию воздуха и тепловые характеристики, а также улучшает целостность сигнала. Поддержка накопителями E3.S более высокого бюджета мощности в сравнении с накопителями форм-фактора 2,5 дюйма и лучшая целостность сигнала позволяют EDSFF-устройствам обеспечивать производительность, предусматриваемую технологией PCIe 5.0 и её будущими версиями.



Kioxia — участник группы разработчиков решений EDSFF; компания сотрудничает с ведущими разработчиками серверов и систем хранения, чтобы раскрыть весь потенциал флеш-памяти, а также технологий NVMe и PCIe.



«Когда нам требуются носители данных, которые можно легко адаптировать при оптимизации производительности или ёмкости, новые твердотельные накопители Kioxia E3.S, разработанные с использованием технологии PCIe 5.0 и соответствующие форм-фактору EDSFF, откроют новые возможности снижения затрат при работе серверов и систем хранения и позволят эффективно использовать микросхемы флэш-памяти для увеличения плотности данных на SSD», отметил Пол Рован (Paul Rowan), вице-президент отдела маркетинга и проектирования SSD в Kioxia Europe.



Основные характеристики твердотельных накопителей серии CD7 E3.S: форм-фактор EDSFF E3.S и ёмкость до 7,68 ТБ; разработаны в соответствии с новейшей спецификацией PCIe 5.0 и оптимизированы для производительности PCIe c двумя линиями; использование меньшего количества линий PCIe увеличивает количество поддерживаемых PCIe-устройств; созданы на основе флеш-памяти 3D TLC BiCS FLASH от Kioxia; скорость при чтении до 6450 МБ/с и до 1050000 IOPS при произвольном чтении; задержки чтения и записи равны соответственно 75 мкс и 14 мкс, что примерно на 17% и 60% ниже, чем у твердотельных накопителей Kioxia с интерфейсом PCIe 4.0 предыдущего поколения; в корпус моделей E3.S встроены светодиоды, поэтому их состояние можно определить визуально, а следовательно, отпадает необходимости устанавливать дополнительные светодиоды, традиционно встраиваемые в лоток для носителей, что способствуют снижению стоимости системы.



В настоящее время Kioxia направляет образцы накопителей серии CD7 E3.S отдельным OEM-заказчикам.

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