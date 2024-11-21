Google Gemini Live тепер говорить українською

21 ноября 2024 г., 15:45

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За повідомленням Google, сервіс Gemini Live став доступним українською мовою, що дозволяє й українським користувачам вести з ним природні розмови. Крім того, у майбутньому Gemini зможе підключатися до більшої кількості додатків Google українською, полегшуючи доступ до інформації та виконання завдань у сервісах Google.



Нагадаємо, нещодавно було оголошено про розширення Gemini Live на понад 40 мов, що дозволяє людям вести вільні, природні розмови з Gemini бажаною мовою. Тож від сьогодні та протягом наступних тижнів, Google розширює Gemini Live на телефонах Android для української мови, щоб більше людей могли спілкуватися, співпрацювати та випробовувати розмовний штучний інтелект (AI) рідною мовою. Найближчими тижнями буде також розширено доступ до Gemini Live на пристроях iOS. (Gemini Live доступний на вибраних пристроях, облікових записах, для певних мов та країн, і сумісний з окремими функціями. Підтримка нових мов буде поступово додаватися на мобільних пристроях протягом наступних тижнів, починаючи від сьогодні.)



Gemini Live підтримуватиме розмови двома мовами на одному пристрої, і у майбутньому планується розширити підтримку на більше мов. Ви можете легко встановити бажані мови в додатку Google:



- На телефоні чи планшеті Android відкрийте додаток Google і вгорі торкніться свого фото профілю чи ініціалів.



- Перейдіть до Налаштування > Gemini > Мови.



- Виберіть українську або будь-яку підтримувану мову.



За бажанням можна додати другу підтримувану мову. Наразі можна встановити та використовувати до двох мов з Gemini Live.



Зазначено, підтримка нових мов у Gemini Live впроваджується поетапно. Доступ до певних мов може з'явитися не одразу для всіх користувачів. Коли обрана вами мова стане доступною, ви отримаєте відповідне сповіщення в додатку.



Ви насправді можете розмовляти з Gemini Live. Це як спілкування з другом: ви можете генерувати ідеї, досліджувати нові теми чи навіть готуватися до важливої презентації. Gemini Live може підтримувати ваші розмови, тому ви маєте можливість переривати, змінювати напрямок або глибше занурюватися в певну тему. А з 10 різними голосами на вибір ви можете налаштувати свій досвід і знайти ідеальний тон і стиль для вашої розмови.



Ось лише кілька прикладів того, що ви можете робити з Gemini Live:



Попросити пораду: Обговорюйте з Gemini різні теми, наприклад, потенційну роботу, яка найкраще підходить до ваших навичок чи освіти.



Планувати події: Спілкуйтеся з Gemini про організацію дня народження для друзів та родини.



Занурюватися в нові теми та розширювати кругозір: Запитуйте Gemini Live про історичні події, наукові концепції чи навіть правила гри в шахи, чи маджонг.



Досліджувати місцеві теми та ідеї: Спілкуйтеся з Gemini про теми, специфічні для вашого регіону чи інтересів.



Відколи були інтегровані Розширення (Extensions) безпосередньо в Gemini, люди почали виконувати більше завдань за допомогою додатків і сервісів, якими вони вже користуються, як-от Gmail, Maps і YouTube. Нещодавно цю можливість було розширено для підключення ще більшої кількості інструментів Google англійською мовою, зокрема Google Calendar, Tasks, Keep та Utilities. За допомогою розширень Gemini може збирати всі необхідні дані з інших додатків і сервісів, щоб допомогти вам виконувати завдання легше та швидше.



Протягом наступних тижнів ви зможете підключатися до нових інструментів у різних додатках українською мовою, що зробить виконання завдань ще простішим. Ось кілька прикладів використання розширень Gemini українською:



Попросіть Gemini знайти рецепт, надісланий вам у Gmail, і додати інгредієнти до вашого списку покупок у Keep.



Зробіть фото концертної афіші та запитайте Gemini, чи ви вільні того дня — і навіть встановіть нагадування про купівлю квитків.



Запитайте Gemini, коли виходить очікуваний вами фільм, а потім попросіть нагадати вам за тиждень купити квитки.

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