QNAP забезпечує резервне копіювання Google Photos без обмежень обсягу

22 ноября 2022 г., 11:25

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Компанія QNAP Systems приєдналася до партнерської програми Google Photos і представила нове мобільне рішення для резервного копіювання фотографій для Google Photos - MARS (Multi-Application Recovery Service). MARS надає користувачам простий метод резервного копіювання/міграції фотографій і відео з Google Photos на мережеве сховище QNAP NAS, допомагаючи зменшити занепокоєння користувачів з приводу обмежень об'єму зберігання в сервісі Google Photos. Користувачі отримують надійне, безпечне та зручне резервне копіювання фотографій без абонентської плати. Резервне копіювання Google Photos за допомогою MARS вельми просте завдяки простим крокам, інтуїтивно зрозумілому призначеному для користувача інтерфейсу та наявності автоматичного розкладу резервного копіювання, який допомагає звільнити сховище мобільного пристрою.



"Брак місця в пам'яті мобільного телефону дратує, а з сучасними мобільними камерами, що знімають фото та відео з вищою роздільною здатністю, вона стає все більш поширеною. Багато користувачів мобільних телефонів користуються сервісом Google Photos як резервним сховищем для своїх фотографій і відео. Однак, оскільки безплатна і необмежена послуга зберігання від Google Photos закінчилася, багато користувачів тепер шукають бюджетну заміну", - сказав Енді Ю, менеджер з продукції QNAP, додавши: "QNAP NAS забезпечує надійне і безпечне зберігання даних з великою місткістю та перевагами продуктивності. Встановивши MARS на QNAP NAS і увійшовши до свого облікового запису Google, ви можете негайно почати резервне копіювання своїх Google Photos. Це так просто".



Після першого резервного копіювання/міграції з Google Photos на QNAP NAS можна налаштувати автоматичне резервне копіювання за розкладом на день/тиждень/місяць. Це допомагає регулярно звільняти обмежений простір Google Photos і знижує потенційне занепокоєння користувачів з приводу нестачі вільного місця, забезпечуючи більшу гнучкість використання хмарного сховища.



QNAP NAS надає інтелектуальні рішення для зберігання і резервного копіювання даних, з відмінною масштабованістю шляхом гнучкого підключення економічних блоків JBOD. Підтримка RAID-масивів дає змогу ефективно захистити дані від втрати в разі відмови дисків. Знімки, стандартна функція QNAP NAS, ефективно захищають файли від програм-вимагачів. Головне, що користувачі мають повний контроль над своїми даними та їх використанням.

Будуємо петабайтну систему зберігання на рішеннях QNAP

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