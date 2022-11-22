Абонентам передплати «Київстар» поступово стає доступна технологія VoLTE

22 ноября 2022 г., 12:35

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Національний оператор зв’язку «Київстар» розпочав підключення послуги Voice-over-LTE для абонентів передплати. VoLTE – технологія передачі голосу, що дає змогу здійснювати дзвінки в інтернет-мережі 4G (LTE) замість традиційної голосової мережі 2G/3G. Вона має утричі більші голосову ємність і ємність даних, ніж мережі 3G UMTS і до шести разів більшу, ніж мережі 2G GSM. Крім того, вона дає можливість користування інтернетом під час дзвінка. Компанія прогнозує, що вже в першому кварталі 2023 року понад 2 млн абонентів будуть телефонувати із використанням даної технології.

«Київстар» підключає абонентів передплати поступово. Оператор планує проводити автоматичну активацію послуги. Технологія з 2021 року стала доступна для близько 300 тис. контрактних абонентів. Зараз в мережі «Київстар» VoLTE працює для понад 100 моделей смартфонів таких виробників, як: Apple, Samsung, Huawei та Xiaomi.

Аби отримати можливість користуватись перевагами технології необхідно переконатись, що:

ваш смартфон підтримує VoLTE у мережі «Київстар»;

у вас USIM-картка, яка підтримує роботу в 4G;

ви користуєтесь 4G-інтернетом та знаходитесь в зоні покриття мережі.

Якщо абонент відповідає усім зазначеним вимогам – необхідно дочекатися SMS-підтвердження від оператора про успішну активацію VoLTE за вашим номером.

Як, правило користуватись можливостями VoLTE абоненти можуть без додаткових налаштувань, проте в деяких моделях телефонів необхідно аби користувач вручну обрав мережу LTE у меню смартфона.

Згідно з оцінками абонентів «Київстар» на базі опитувань Customer Satisfaction Index (CSI), технологія VoLTE значно випереджає інші за якістю: 84% абонентів помічають позитивні зміни у користування технологією VoLTE в порівнянні із попередніми.

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