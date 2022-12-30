QNAP про підсумки буремного року

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Компанія QNAP провела пресбрифінг, присвячений підсумкам бізнес-діяльності в нашій країні та регіоні у 2022 р.

Регіональний менеджер QNAP Карліс Луцс зазначив, рік, що минає, змусив ринок гнучко налаштовуватися з урахуванням геополітичних реалій, що швидко змінюються. При цьому доводилося враховувати обмеження, пов'язані з COVID-19, і дефіцит компонентів ІТ. Проте, виробнику вдалося реалізувати низку великих проєктів.

Насамперед варто відзначити значне розширення лінійки рішень класу all-flash, в якій є мережеве сховище, повністю оснащене накопичувачами U.2 SSD. Це рішення супроводжується п'ятирічною гарантією. Примітно, що першу таку платформу в регіоні, який охоплює країни Балтії, Центральну Азію, Кавказ та Україну, було запроваджено у вересні 2022 р. саме в нашій країні.

Успішний розвиток бізнесу QNAP в Україні продовжувався навіть в умовах повномасштабної війни: у липні виробник відновив постачання на локальний ринок завдяки плідній співпраці зі своїм дистриб'ютором ELKO Ukraine. Того ж місяця також було відновлено постачання в Україну запчастин та пристроїв для забезпечення гарантійного обслуговування.

Підсумовуючи роботу в нашій країні, Карліс Луцс заявив, що на початку року QNAP був спрямований на впевнене зростання з року в рік, навіть випереджаючи найбільш оптимістичні плани. Але, звичайно, з березня по червень бізнес практично зупинився. І хоча рік ще не завершений, здається, що падіння продажів становитиме близько 40%. “Ми закриваємо цкй рік з розумінням критичної ситуації в країні та відчуттям, що найскладніше позаду", - резюмував Карліс Луцс.

Розповідаючи про досягнення QNAP у регіоні, доповідач зазначив, що виробник вперше налагодив сервіс своїх рішень на умовах наступного робочого дня в Балтії. У перспективі ця практика може бути розширена і на інші країни, що дозволить задовольнити запити тих бізнес-клієнтів, для яких така оперативність є дуже важливою.

Карліс Луцс також зупинився на найцікавіших розробках, які вийшли на ринок у 2022 році у різних сегментах його лінійки. Так у класі домашніх мережевих накопичувачів були представлені моделі TS-x33 на базі ARM та TS-x62 на процесорах Intel, які, в основному, призначені для створення приватної хмари та домашнього мультимедійного центру, але також можуть використовуватися як локальне сховище в магазинах.

У сегменті СМБ був представлений нова продуктивна система TS-x64 на базі процесорів Intel, призначена для швидкої передачі даних, включаючи керування контентом IP-камер та керування даними фотографів.

У середньому сегменті QNAP випустила NAS TVS-hx74, який чудово справляється з керуванням відеоспостереженням, а також необробленими даними відеоредакторів та графічних дизайнерів.

Щоб задовольнити потребу клієнтів в установці як жорстких дисків, так і твердотільних накопичувачів різного формфактора, у групі продуктів середнього або базового рівня для бізнесу компанія QNAP розробила варіанти гібридних систем зберігання даних на базі процесорів Intel Xeon з 4/6/8 ядрами. У лінійці продуктів TS-hx87XU-RP з'явилися чотири нові моделі - варіанти з 9, 18, 22 та 30 відсіками.

Особлива увага у презентації була приділена тенденціям розвитку сегмента мережевих сховищ. За оцінками аналітиків, обсяг ринку NAS споживчого класу у 2022 році оцінюється в 7,1 млрд дол. При цьому до 2028 року він має збільшитися до 13,5 млрд дол., що відповідає середньорічним темпам зростання на 11,3%. Що ж до глобального ринку мережевих сховищ в цілому, то за підсумками 2021 р. його обсяг склав 25,08 млрд дол., а до 2028 р. він оцінюється в 91,23 млрд дол., що відповідає середньорічним темпам зростання на 20,3%. Така динаміка пояснюється експоненційно зростальними обсягами даних, одержуваних за допомогою мобільних обчислювачів, включаючи планшети, смартфони, ноутбуки та різноманітні розумні пристрої, що носяться.

Останнім часом широке поширення таких сценаріїв, як робота вдома і гібридна робоча політика, створюють додаткові проблеми для ІТ-команд підприємств. Таким чином, відсутність належної інфраструктури є серйозною проблемою зростання ринку NAS. Щоб подолати цю проблему, організаціям необхідно інвестувати у покращення своєї інфраструктури.

Ще одним фактором, що надає відчутний вплив на швидке зростання даних, є збільшення інвестицій у 5G та позитивна динаміка продажів мільйонів пристроїв з підтримкою цієї технології. Це своєю чергою стимулює зростання розумних міст, заводів і розумного сільського господарства. Усі вони мають бути підключені до хмари, а це, своєю чергою, генерує величезний обсяг інформації.

Наприкінці своєї промови Карліс Луцс звернувся до всіх українських партнерів QNAP і побажав витрімки,успіху та перемог в новому році.

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