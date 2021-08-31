QNAP добавила функцию распознавания лиц в масках в свое решение QVR Face

31 августа 2021 г., 13:55

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Компания QNAP совместно с CyberLink выпустили новое решение для распознавания лиц QVR Face Link.



Представленная система базируется на FaceMe AI – движке для распознавания лиц на основе искусственного интеллекта, позволяющем идентифицировать людей в масках для бесконтактного биометрического контроля.



Как отмечается, QVR Face может легко использовать камеры RTSP и интеграцию посредством API со сторонними системами для анализа потоковых изображений в режиме реального времени для быстрого автоматического распознавания и анализа лиц. Благодаря интеграции механизма FaceMe AI пользователям необходимо предоставить хотя бы одно полное изображение лица для создания профилей. QVR Face Link может использоваться в системах бесконтактного контроля доступа к дверям, что подходит для медицинских учреждений и различных сфер, где ношение маски является обязательным.



«QVR Face Link выполняет распознавание лиц и анализ непосредственно на NAS без необходимости загружать данные в облако для дальнейшей обработки. Это значительно повышает конфиденциальность, не влияя на точность результатов, даже если человек носит маску», – заявил Ханз Сунг (Hanz Sung), специалист по продукту QNAP. – «Решение подходит для систем доступа к дверям или там, где требуется бесконтактная идентификация. QVR Face Link также можно комбинировать с такими сервисами, как QNAP QVR Pro или QVR DoorAccess. Представленное решение может быть интегрировано в системы управления посещаемостью для эффективного снижения риска контактного заражения за счет того, что отпадает необходимость снимать маски для идентификации».



«Распознавание лиц – одна из самых преобразующих технологий нашего времени, и она находит свое применение в разнообразных и быстрорастущих приложениях. FaceMe – один из ведущих в мире механизмов, который включает в себя обнаружение ношения маски и может распознавать людей даже в маске с точностью 98%», - отмечается в заявлении CyberLink.



Другие сторонние решения (такие как системы наблюдения, системы контроля доступа и интеллектуальные вывески) могут быть интегрированы с помощью QVR Face API. Данные, включая имена и группы, можно использовать путем объединения API распознавания и анализа изображений QVR Face для гибкого создания различных приложений.



Решение для интеллектуального распознавания лиц QVR Face Link можно загрузить из центра приложений QTS. Пользователи могут приобрести лицензию для включения задач аналитики распознавания и гибкого увеличения количества профилей распознавания лиц в соответствии со своими требованиями.

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