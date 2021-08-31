Доходи «Київстар» від мобільної передачі даних у II кварталі зросли на 25%

31 августа 2021 г., 13:15

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Телеком-оператор «Київстар» відзвітував про результати роботи у другому кварталі. Загальний дохід компанії збільшився на 18,1% в річному зіставленні та досяг 7,094 млрд. грн. При цьому виручка від послуги мобільної передачі даних зросла на чверть (25,3%) і склала 3,946 млрд. грн., завдяки збільшенню кількості абонентів і росту споживання.

Загальний операційний дохід від послуги мобільного зв’язку виріс на 18% – до 6,597 млрд. грн., а від фіксованого зв’язку – на 19,3%, до 464 млн. грн. (в тому числі 295 млн. грн. – ШПД). Показник EBITDA з квітня по червень збільшився на 17,4% і склав 4,783 млрд. грн., а маржа EBITDA зменшилась на 0,4 пп – до 67,4%.

Кількість абонентів мобільного зв’язку зросла на 2,1% і становила 25,9 млн., у тому числі мобільного інтернету – 17,4 млн. (+9,2%), з яких абонентів 4G – 10,3 млн. (+32,2%). Використання дата трафіку в розрахунку на одного абонента зросло на 23,6% до 6,2 ГБ. Тоді як використання голосового трафіку на одного абонента (MoU) зменшилось на 3,3%, до 620 хв. Завдяки збільшенню кількості абонентів і зростанню використання цифрових послуг середній дохід в розрахунку на одного абонента (ARPU) збільшився на 16,4% та досяг 84 грн.

Абонентська база послуги «Домашній інтернет» збільшилась на 11,5% і становила 1,16 млн користувачів. Показник ARPU послуги «Домашній інтернет» зріс на 2,9%, до 85 грн. Кількість абонентів послуги онлайн телебачення «Київстар ТБ» досягла 426 тис.

Оператор продовжив розвивати цифрові сервіси на базі хмарних технологій та Big Data. Серед таких – послуга Microsoft Azure Stack, хмарне рішення, яке дає можливість клієнтам швидко переводити бізнес процеси компаній у дистанційний режим роботи. У другому кварталі доходи від послуг на базі Big Data і хмарних рішень зросли в четверо.

З метою покращити обслуговування абонентів у I півріччі «Київстар» здійснив IT-модернізацію інформаційних систем, запровадивши нове технологічне рішення від компанії Ericsson.

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