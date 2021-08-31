Часами Apple Watch пользуются уже свыше 100 млн чел.

31 августа 2021 г., 14:35

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По оценкам Counterpoint Research, мировой рынок умных часов во второй четверти 2021 г. увеличился в штучном выражении на 27% «YoY». Высокая динамика стала следствием активного потребительского интереса к моделям в ценовом сегменте до 100 долл.

Apple сохраняет уверенное первое место в части поставок, однако подконтрольная фавориту доля постепенно размывается вследствие высокой конкуренции со стороны китайских (Xiaomi, realme, OPPO) и индийских (boAt и Noise) брендов. Тем не менее, по состоянию на начало третьего квартала в мире насчитывалось уже свыше 100 млн пользователей Apple Watch.

Превысив среднюю по индустрии динамику, лидерами роста признаны Samsung и Garmin, поставки которых увеличились на 43% и 62% «YoY» соответственно. Причем, успех Galaxy Watch 3 и Watch Active 2 позволил корейцам оперативно восстановится после прошлогоднего провала, а для Garmin достигнутый рост оказался лучшим за всю историю развития рассматриваемой индустрии.

Бестселлером квартала признаны Watch Series 6. Помимо продуктов Apple в Тoр-5 также попали по одной моделии от Samsung и Imoo.

Северная Америка по-прежнему является крупнейшим регионом сбыта умных часов. Китай остается на втором месте, причем спрос все еще не может набрать нужный темп после периода пандемии. Несмотря на крайне низкую долю в пределах 2%, Индия является наиболее динамично растущим регионом — уже в этом году ей под силу оставить за собой не менее 6% глобального рынка умных часов.

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