Прямий космічний мобільний зв'язок на порозі масового ринку

12 декабря 2024 г., 19:52

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Активне розгортання на низькій навколоземній орбіті дедалі більших угруповань комунікаційних супутників робить реальним використання немодифікованих смартфонів для передавання голосу і даних космічними каналами.

Днями відбулося знакове оголошення, яке свідчить про швидке масове застосування технології прямого космічного зв'язку. Компанії AST SpaceMobile і Vodafone Group уклали остаточну довгострокову комерційну угоду до 2034 року на надання широкосмугового стільникового зв'язку космічного базування. Вона створює основу для пропозиції компанією Vodafone широкосмугового стільникового зв'язку космічного базування на своїх домашніх ринках, а також для інших операторів у рамках програми Partner Markets.

Нагадаємо, з 2018 року Vodafone є триразовим інвестором AST SpaceMobile і ключовим технологічним партнером у розвитку AST SpaceMobile, включно з кількома першими у світі проєктами з прямого під'єднання до пристроїв за допомогою звичайних смартфонів, які підтвердили можливості 2G, 4G і 5G.

У квітні 2023 року AST SpaceMobile та її партнери здійснили перший в історії космічного зв'язку голосовий виклик на немодифікований телефон. Потім у червні 2023 року була досягнута перша в історії швидкість завантаження даних 4G понад 10 Мбіт/с, а у вересні 2023 року - перший в історії голосовий дзвінок 5G. AST SpaceMobile та її партнери продемонстрували швидкість завантаження понад 20 Мбіт/с на немодифіковані телефони в каналі 5 МГц.

Компанія Vodafone розмістила замовлення на перший шлюз Block 1 BlueBird, що стало важливою віхою в розгортанні інфраструктури глобальної супутникової мережі AST SpaceMobile. Користувачі за межами традиційного покриття стільникового зв'язку зможуть під'єднувати свої повсякденні смартфони безпосередньо до супутників AST SpaceMobile на низькій навколоземній орбіті, які, своєю чергою, направлятимуть дані на шлюз. Потім ці шлюзи будуть підключатися до наявної мережевої інфраструктури Vodafone для маршрутизації широкосмугових даних на пристрої користувачів, а також для доступу до сторонніх додатків та Інтернету.

Супутники BlueBird нового покоління Block 2 з комунікаційними масивами площею до 220 кв. м покликані в 10 разів збільшити пропускну спроможність супутників BlueBird, що перебувають на орбіті сьогодні, забезпечуючи пікову швидкість передавання даних до 120 Мбіт/с, підтримуючи голосовий зв'язок, передавання повних даних і відеозастосунків.

Протягом 2024 року AST SpaceMobile забезпечила додаткові стратегічні інвестиції від AT&T, Verizon, Google і Vodafone, а також нові контракти з урядом США, як безпосередньо, так і через генеральних підрядників. Компанія уклала угоди з більш ніж 45 операторами мобільного зв'язку в усьому світі, які налічують загалом понад 2,8 млрд абонентів.

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