Проєктний офіс Талліннського механізму – рік роботи, проєкти з кіберстійкості на 300 млн грн

29 мая 2026 г., 8:25

У травні 2025 року за ініціативи Міністерства цифрової трансформації розпочав роботу Проєктний офіс Талліннського механізму (Tallinn Mechanism Project Office, TMPO), основна ціль якого – підвищити прозорість, координацію та ефективність міжнародної донорської підтримки для посилення кіберстійкості України.

Офіс став центральною точкою взаємодії між міжнародними партнерами (країнами-учасницями Талліннського механізму), українськими державними стейкхолдерами (МЗС, Мінцифри, Держспецзв’язку, СБУ та НКЦК) та реципієнтами (українськими держорганами та критичною інфраструктурою).

Рік, що минув, став періодом активного розвитку Талліннського механізму як міжнародної ініціативи. Відбулося три загальні зустрічі країн-учасниць – у Києві, Парижі та Лондоні. До ініціативи долучилися три нові країни – Норвегія, Фінляндія та Чехія, а Світовий банк приєднався до механізму як офіційний спостерігач. Важливу роль у цьому відіграв і ТМРО, підвищуючи прозорість, координацію та ефективність донорської підтримки для забезпечення кіберстійкості України.

У 2025 році розпочалася імплементація проєктів у межах Талліннського механізму. Наразі завершено вже сім проєктів за фінансування Канади, Нідерландів та Великої Британії на суму понад 300 млн грн. Серед реципієнтів – Чорнобильська АЕС, Апарат РНБО, Секретаріат КМУ, Державна судова адміністрація, Державна прикордонна служба, ДП «Дія», Державний центр кіберзахисту Держспецзв’язку.

На етапі реалізації перебуває більше ніж 20 проєктів, які підтримують уряди Швеції, Італії, Норвегії, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів та Естонії. Ще близько 70 – знаходяться на розгляді донорів для подальшого фінансування.

Упровадження цих проєктів дозволяє Україні ефективніше протидіяти актуальним кіберзагрозам та зменшує ризики масштабних кібератак.

Посилення кіберстійкості України неможливе без тісного партнерства з приватним сектором. Саме тому команда TMPO за підтримки Estonian Centre for International Development (ESTDEV) розробила Tallinn Mechanism Platform. За перші три місяці роботи на платформі зареєструвалося більше ніж 150 компаній з 19 країн світу.

Платформа допомагає налагодити бізнес-контакти у сфері кібербезпеки та сприяє розвитку міжнародних державно-приватних партнерств. Тут приватний сектор може знайти інформацію про актуальні тендери та інші можливості для участі у спільних ініціативах, у тому числі грантових програмах.

Країни-учасниці ТМ також активно підтримують навчальні заходи, направлені на посилення кадрового потенціалу української кібергалузі: Франція (у співпраці з Expertise France), Німеччина (разом з Monarch) та Естонія (за підтримки ESTDEV).

Талліннський механізм засновали партнери України у грудні 2023 року для координації міжнародної допомоги, спрямованої на посилення національної кібербезпеки та кіберстійкості України. До нього входять 14 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Фінляндія, Франція, Швеція та Чехія. Європейський Союз, НАТО та Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.

