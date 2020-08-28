Провал мирового рынка смартфонов в 2020 г. достигнет 10%

28 августа 2020 г., 17:55

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Несмотря на то, что развитие мирового рынка смартфонов во втором квартале превзошло ожидания аналитиков, в IDC, все же, зафиксировали достаточно весомый спад. Вследствие сохраняющейся макроэкономической неопределенности, вызванной пандемией коронавируса, поставки сократились на 17% «YoY». C учетом зафиксированных результатов, по итогам 2020 г. ожидается отгрузка не более 1,2 млрд устройств, тем самым на 9,5% будет ухудшен результат годичной давности.

В то же время, эксперты ожидают полное восстановление рынка уже в 2022 г. За период с 2019 г. по 2024 г. среднегодовой рост поставок составит 1,7%.

С учетом снижения потребительского спроса, вызванного пандемией COVID-19, модели с поддержкой 5G остаются приоритетом для всех вендоров. Ключевые игроки активно уходят от 4G-смартфонов, расширяя производство аппаратов с поддержкой нового стандарта связи. На фоне стабильно растущего перечня доступных 5G-моделей отмечается снижение их средней стоимости. Прогнозируется, что уже в 2023 г. ASP пустится до отметки в 493 долл. При этом, уже в прошлом квартале 43% всех разошедшихся н наиболее емком рынке сбыта — в Китае — 5G-устройств стоили менее 400 долл.

Не позднее 2023 г. за 5G-моделями окажется половина мирового рынка смартфонов.

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