 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 35 (1230)

23.08 - 30.08

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Квартальные продажи HP снизились лишь на 2% до 14,3 млрд долл.

31 августа 2020 г., 9:25

Квартальные продажи HP снизились лишь на 2% до 14,3 млрд долл.

Компания HP представила итоги третьего квартала своего финансового года.

Продажи несколько уменьшились — на 2% до 14,3 млрд долл. Аналитики прогнозировали падение до 13,3 млрд долл.

Чистая прибыль уменьшилась с 1,2 млрд долл. до 734 млн долл. Но это также оказалось выше предсказаний.

Оборот подразделения по выпуску ПК вырос на 7% до 10,36 млрд долл., причем продажи ноутбуков подскочили на 30%, до 7,3 млрд долл.

А вот продажи печатающей техники снизились на 20% до 3,9 млрд долл., корпоративные продажи упали на 37% до 732 млн долларов. При этом сбыт потребительских устройств выросл на 7%, до 628 млн долл. Продажи расходных материалов упали на 19% до 2,57 млрд долл.

Объявление результатов вызвало повышение котировок акций на 5%.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  