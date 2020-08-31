Квартальные продажи HP снизились лишь на 2% до 14,3 млрд долл.

31 августа 2020 г., 9:25

Компания HP представила итоги третьего квартала своего финансового года.



Продажи несколько уменьшились — на 2% до 14,3 млрд долл. Аналитики прогнозировали падение до 13,3 млрд долл.



Чистая прибыль уменьшилась с 1,2 млрд долл. до 734 млн долл. Но это также оказалось выше предсказаний.



Оборот подразделения по выпуску ПК вырос на 7% до 10,36 млрд долл., причем продажи ноутбуков подскочили на 30%, до 7,3 млрд долл.



А вот продажи печатающей техники снизились на 20% до 3,9 млрд долл., корпоративные продажи упали на 37% до 732 млн долларов. При этом сбыт потребительских устройств выросл на 7%, до 628 млн долл. Продажи расходных материалов упали на 19% до 2,57 млрд долл.



Объявление результатов вызвало повышение котировок акций на 5%.

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