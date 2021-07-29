Производитель arm-чипов Ampere приобретает OnSpecta, разработчика ИИ-решений

29 июля 2021 г., 16:55

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Производитель северных чипов на базе arm-платформы Ampere в среду объявил о своем планах приобрести OnSpecta, стартап, программное обеспечение которого ускоряет рабочие нагрузки логического вывода в облаке и на периферии. Условия сделки не разглашаются.



Компания OnSpecta, основанная в 2017 году со штаб-квартирой в Редвуд-Сити (Калифорния) ренее уже сотрудничала с Ampere.



Программное обеспечение OnSpecta Deep Learning Software (DLS) ускоряет экземпляры на базе Ampere, выполняющие распространенные рабочие нагрузки в рамках AI-задач, в 4 раза.



Напомним, в прошлом году Ampere начала поставки своего процессора Altra, серверного чипа на базе arm для облачных вычислений и гипермасштабируемых центров обработки данных. Ранее в этом году компания выпустила 128-ядерный серверный процессор Altra Max.



«Добавление в наши активы наработок OnSpecta в области глубокого обучения позволит Ampere предлагать клиентам более надежную платформу для обработки задач логического вывода с более низким энергопотреблением, более высокой производительностью и лучшей предсказуемостью», - говорится в заявлении основателя и генерального директора Ampere Рене Джеймс (Renee James).



Процессоры Ampere получают все большее распространение у производителей серверов, которые поставляют решения для провайдеров гипермасштабируемых облаков. Foxconn Industrial Internet, Gigabyte и Inspur уже выпускают системы на платформах Ampere. Кроме того, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Tencent Cloud и Equinix являются клиентами, использующими Ampere Altra, наряду с такими игроками, как ByteDance и Cloudflare.

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