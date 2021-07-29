Квартальные продажи Panasonic увеличились на 29%

29 июля 2021 г., 16:45

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Panasonic обнародовала финансовые результаты первого квартала 2022 финансового года. Консолидированный объем продаж корпорации увеличился на 29% по сравнению с прошлым годом и составил 1792,4 млрд иен. Продажи на внутреннем рынке выросли преимущественно за счет информационно-развлекательных систем и оборудования для автоматизации процессов. Продажи за рубежом также увеличились в основном за счет растущего спроса и увеличения продаж автомобильных аккумуляторов, а также бытовой техники, систем и устройств, обусловленных текущими изменениями в обществе и образе жизни.

Операционная прибыль корпорации увеличилась до 104,4 млрд иен (3,8 млрд иен за аналогичный период прошлого года) в основном за счет роста продаж, а также тщательного контроля над расходами. Доналоговая прибыль увеличилась до 108,5 млрд иен (3,1 млрд иен за аналогичный период прошлого года), а чистая прибыль акционеров Panasonic выросла до 76,5 млрд иен (в сравнении с убытком в размере 9,8 млрд иен в аналогичном периоде прошлого года).

Совокупные активы корпорации Panasonic, по состоянию на 30 июня, увеличились на 98,6 млрд иен – до 6945,7 млрд иен в сравнении с 31 марта. Совокупные обязательства выросли на 32,8 млрд иен – до 4111,4 млрд иен.

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