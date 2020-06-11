Прогноз развития IT-рынка Украины на два года

11 июня 2020 г., 17:05

Минувший понедельник был очень продуктивным днём.

Всемирный Банк порадовал нас достаточно оптимистичными цифрами по падению ВВП Украины на 2020-й год. А Международный Валютный Фонд ухудшил прогноз текущего и 2021-го года, но зато представил свой взгляд на рост нашей экономики на 2022-й год, что позволило расширить горизонт прогнозирования.

Итак, текущая версия прогноза:

Прогноз же по сегментам и рекомендации по работе на сокращающемся рынке остаются без изменений.

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