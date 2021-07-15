Прогноз объема внутреннего IT-рынка Украины на 2021-2026 годы (версия 21.07)

15 июля 2021 г., 18:05

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Большинство международных организаций продолжает ухудшать прогнозы на 2021 год, немного поднимая цифры роста 2022 и последующего годов.

Вакцинация идет немного лучше, чем я ожидал ещё пару месяцев назад. Если население активизируется с прививками и дельта не сможет оказать существенного влияния на экономику осенью — рост ВВП Украины будет ориентировочно на уровне 4,2%. Рост экономики позволит IT-рынку также подняться примерно до $1605 mln., но уровень 2019 года, по всей вероятности, будет достигнут и превышен только в 2022 году.

Уточнения и изменения в прогнозах со времени последней публикации:

Информация к размышлению:

Для выработки группового иммунитета необходимо (по мнению различных ученых) привить от 60% до 70% населения, то есть от 25 200 000 до 29 400 000 человек. По состоянию на текущий момент у нас вакцинировано около 3,5 миллиона человек и за лето министерство здравоохранения обещает сделать около 5 000 000 прививок, то есть, в очень оптимистичном варианте мы войдем в осень с вакцинированными ~20% населения. Сами судите, как будет проходить осенне-зимний сезон. Я лично ставлю на новые волны в ноябре-декабре 2021 года и в феврале-марте 2022 года. Но, судя по активности штамма дельта, все мои прогнозы могут сбыться и на месяца полтора-два раньше. Но, нужно признать, что ситуация с вакцинированием в нашей стране существенно улучшилась, но это само по себе не тянет на улучшение прогноза роста рынка, потому что мы все же очень сильно отстаем от соседей.

Глобальные проблемы с недостаточным производством чипов наверняка продолжатся и в 2022 году. Эта проблема сама по себе могла бы уменьшить рост рынка, но относительное улучшение ситуации с доступностью вакцин нейтрализовало негативное действие ситуации с недоступностью чипов.

Судя по активности Турции, Египта и Греции в текущем году украинская экономика не получит дополнительных денег от внутреннего туризма, а это значит, что давление в сторону роста курса доллара в гривнах будет увеличиваться.

Ситуация со сменой руководства Нафтогаза отчетливо показала, что бюджет выполняется исключительно в ручном режиме и после перераспределения средств в сторону государственной казны надеяться на развитие компаний, у которых таким образом отжали все средства, не приходится. Само собой разумеется, что рассчитывать на серьезные закупки оборудования со стороны государственных компаний в этом году не стоит.

Переговоры с МВФ зашли в глухой угол. Выпуск еврооблигаций конечно немного успокоил, но понимание того, что деньги от МВФ обходятся бюджету радикально дешевле, не дает особого повода для радости, ведь в итоге бюджетные деньги в виде процентов уйдут владельцам еврооблигаций вместо того, чтобы немного улучшить ситуацию в стране. Но, МВФ требует выполнять свои обещания, а инвесторы просто просят денег в виде процентов. Похоже, выполнять свои обещания по реформированию экономики правительство не планирует (а учитывая текущую конфигурацию власти вместо слова «Правительство» везде следует читать слово «Президент»).

Минфин достаточно стабильно возобновляет запасы средств на казначейском счету при помощи ОВГЗ. Сам по себе этот факт играет в плюс прогноза.

Существенный рост практически всех тарифов не оставляет надежды на то, что домохозяйства воспрянут и начнут обновлять домашние компьютеры.

А тем, кто дочитал до этого момента и хочет повеселиться, сообщаю, что Международный Валютный Фонд обновил свой прогноз роста экономики США в 2021 году и теперь он ожидает, что крупнейшая в мире экономика вырастет в текущем году на 7%! Для ориентира, текущая усреднённая цифра роста украинской экономики (далеко не самой крупной в мире) составляет на текущий момент около 4,2%. Мне одному кажется, что мы будем догонять цивилизованный мир вечно?

Текущая таблица прогноза:

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