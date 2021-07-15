Прогноз объема внутреннего IT-рынка Украины на 2021-2026 годы (версия 21.07)

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Большинство международных организаций продолжает ухудшать прогнозы на 2021 год, немного поднимая цифры роста 2022 и последующего годов.
Вакцинация идет немного лучше, чем я ожидал ещё пару месяцев назад. Если население активизируется с прививками и дельта не сможет оказать существенного влияния на экономику осенью — рост ВВП Украины будет ориентировочно на уровне 4,2%. Рост экономики позволит IT-рынку также подняться примерно до $1605 mln., но уровень 2019 года, по всей вероятности, будет достигнут и превышен только в 2022 году.
Уточнения и изменения в прогнозах со времени последней публикации:
Информация к размышлению:
- Для выработки группового иммунитета необходимо (по мнению различных ученых) привить от 60% до 70% населения, то есть от 25 200 000 до 29 400 000 человек. По состоянию на текущий момент у нас вакцинировано около 3,5 миллиона человек и за лето министерство здравоохранения обещает сделать около 5 000 000 прививок, то есть, в очень оптимистичном варианте мы войдем в осень с вакцинированными ~20% населения. Сами судите, как будет проходить осенне-зимний сезон. Я лично ставлю на новые волны в ноябре-декабре 2021 года и в феврале-марте 2022 года. Но, судя по активности штамма дельта, все мои прогнозы могут сбыться и на месяца полтора-два раньше. Но, нужно признать, что ситуация с вакцинированием в нашей стране существенно улучшилась, но это само по себе не тянет на улучшение прогноза роста рынка, потому что мы все же очень сильно отстаем от соседей.
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Глобальные проблемы с недостаточным производством чипов наверняка продолжатся и в 2022 году. Эта проблема сама по себе могла бы уменьшить рост рынка, но относительное улучшение ситуации с доступностью вакцин нейтрализовало негативное действие ситуации с недоступностью чипов.
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Судя по активности Турции, Египта и Греции в текущем году украинская экономика не получит дополнительных денег от внутреннего туризма, а это значит, что давление в сторону роста курса доллара в гривнах будет увеличиваться.
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Ситуация со сменой руководства Нафтогаза отчетливо показала, что бюджет выполняется исключительно в ручном режиме и после перераспределения средств в сторону государственной казны надеяться на развитие компаний, у которых таким образом отжали все средства, не приходится. Само собой разумеется, что рассчитывать на серьезные закупки оборудования со стороны государственных компаний в этом году не стоит.
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Переговоры с МВФ зашли в глухой угол. Выпуск еврооблигаций конечно немного успокоил, но понимание того, что деньги от МВФ обходятся бюджету радикально дешевле, не дает особого повода для радости, ведь в итоге бюджетные деньги в виде процентов уйдут владельцам еврооблигаций вместо того, чтобы немного улучшить ситуацию в стране. Но, МВФ требует выполнять свои обещания, а инвесторы просто просят денег в виде процентов. Похоже, выполнять свои обещания по реформированию экономики правительство не планирует (а учитывая текущую конфигурацию власти вместо слова «Правительство» везде следует читать слово «Президент»).
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Минфин достаточно стабильно возобновляет запасы средств на казначейском счету при помощи ОВГЗ. Сам по себе этот факт играет в плюс прогноза.
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Существенный рост практически всех тарифов не оставляет надежды на то, что домохозяйства воспрянут и начнут обновлять домашние компьютеры.
А тем, кто дочитал до этого момента и хочет повеселиться, сообщаю, что Международный Валютный Фонд обновил свой прогноз роста экономики США в 2021 году и теперь он ожидает, что крупнейшая в мире экономика вырастет в текущем году на 7%! Для ориентира, текущая усреднённая цифра роста украинской экономики (далеко не самой крупной в мире) составляет на текущий момент около 4,2%. Мне одному кажется, что мы будем догонять цивилизованный мир вечно?
Текущая таблица прогноза:
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