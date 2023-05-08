Кібергрупа намагається атакувати комп’ютери бухгалтерів вірусом SmokeLoader, під виглядом листів з рахунками

8 мая 2023 г., 15:25

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«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України» CERT-UA виявила факт розповсюдження електронних листів з використанням скомпрометованих облікових записів з темою «рахунку/оплати» із додатком у вигляді ZIP-архіву.

Згаданий ZIP-архів містить документ-приманку та JavaScript-файл «pax_2023_AB1058..js», який, використовуючи PowerShell, забезпечить завантаження та запуск виконуваного файлу «portable.exe». Останній, своєю чергою, здійснить запуск шкідливої програми SmokeLoader (дата компіляції: 2023-04-24 11:45:17).

Дати реєстрації доменних імен, а також дата компіляції файлу свідчать про те, що кампанію ініційовано у квітні.

Слід зауважити, що активність групи UAC-0006, яка напевне стоїть за цією атакою, є фінансово-мотивованою та здійснювалась з 2013 року по липень 2021 року. Типовий зловмисний задум полягає в ураженні ЕОМ бухгалтерів (за допомогою яких здійснюється забезпечення фінансової діяльності, наприклад, доступ до систем дистанційного банківського обслуговування), викраденні автентифікаційних даних (логін, пароль, ключ/сертифікат) та створенні несанкціонованих платежів (в деяких випадках з використанням HVNC боту, безпосередньо з ураженої ЕОМ).

Ураховуючи той факт, що згаданою групою на етапі первинного ураження типово використовуються JavaScript-завантажувачі, тимчасово мінімізувати вірогідність ураження можливо шляхом блокування запуску wscript.exe (Windows Script Host) на ЕОМ. Для цього, зокрема, в гілку реєстру «{HKEY_CURRENT_USER,HKEY_LOCAL_MACHINE}\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings» необхідно додати запис «Enabled» (тип: DWORD) зі значенням «0».

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