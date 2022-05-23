23 мая 2022 г., 17:25

Хороша ілюстрація про важливість big data у сучасних військових діях. Мережею гуляє карта, яка начебто складена за даними українських мобільних операторів і показує кількість абонентів з російськими номерами на території України. Найчервоніша область – це Куп'янськ, великий вузол, що у тилу угруповання російських військ між Харковом і Луганськом, виділяються також Херсон і Каховка, і навіть околиці Сєвєродонецька.

Російські канали зрештою плачуть, що український Генштаб може в реальному часі відстежувати пересування військ, у яких провалено роботу щодо безпеки. А мені цікаво – враховуючи, що всі наші оператори з початку війни вимкнули роумінг з РФ, навіщо весь цей натовп тримає телефони увімкненими?

Чи все ж таки фейк?

Про важливість big data

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист