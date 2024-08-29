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Олександр Федієнко

Про монополізацію

29 августа 2024 г., 12:46

Податкова разом з Міністерством фінансів, виконуючи замовлення двох компаній, намагається знищити середній та малий бізнес в Україні, серед операторів зв'язку.

Коли вони тільки це почали робити, я одразу звернувся як до податкової, так і до Міністерства фінансів, вказавши на те, що вони це роблять протизаконно.
Про монополізацію
Але замовлення є замовлення, його треба виконувати. Треба зачистити ринок під замовника. Податкова як завжди намагається зламати через коліно. Хоча Президент чітко сказав, «це Сервісна служба».
Про монополізацію
Чи виграє з цього бюджету України? Ми звісно ще будемо спостерігати, але я вже сьогодні можу сказати що НІ!

Чи втратимо ми як держава у стабільності доступу громадян до інтернету?
Так втратимо.

Що ми бачимо сьогодні.
Про монополізацію
Малий бізнес пішов до суду. І я дуже вдячний судовій системі, яка не танцює під дудку незрозумілих замовників. Яка не дає робити монополізацію цієї галузі, та погіршити якість послуг доступу до мережі Інтернет в Україні.

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